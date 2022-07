ŘSD má být státním podnikem k 1. lednu 2024, uvedl Kupka

— Autor: ČTK

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je nyní příspěvkovou organizací, by se od 1. ledna 2024 mělo stát státním podnikem, a to se stejným názvem. Schválila to dnes vláda, uvedl na tiskové konferenci po jejím jednání ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Cílem má podle něj být vytvoření pružnějších podmínek pro práci úřadu.