Stát bude kontrolovat pracovní dobu strojvůdců, chce tím zamezit přetěžování

Elektronický monitoring strojvůdců zavádí novela o drahách. V praxi bude kontrola fungovat tak, že dopravce oznámí do systému údaje o tom, kdy strojvedoucí zahájil a ukončil jízdu. Přes číslo licence strojvedoucího by pak měl mít Drážní úřad přehled o pracovní době strojvedoucího. Mělo by se tak zabránit situacím, kdy strojvedoucí jezdili nad rámec zákonem povolené doby. Dosud podle ministerstva neexistoval nástroj, jak strojvedoucí kontrolovat.

"Přijatý zákon může do budoucna pomoci předcházet chybám či přetížení strojvedoucích. Teprve díky němu budou k dispozici objektivní informace, které bude možné po určité době vyhodnotit, a následně zvážit přijetí nějakých omezení nebo sankcí v momentě, kdy se ukáže, že strojvůdci v době svého odpočinku jezdí ve větší míře u jiných dopravců," popsalo ministerstvo.

Další úpravy v drážní zákoně vymezují například podmínky provozní a technické propojenosti celostátních i regionálních drah, pravidla pro jejich zprovoznění nebo povolení provozu a prodeje vlaků. Novela také počítá s postupným přechodem od národních registrů drážních vozidel k registrům pro celou EU, a to od roku 2024.

"Novela zákona může do budoucna přispět také k lepšímu využití kapacity na železnici. Zavádí totiž možnost určit vybrané tratě jako specializované pro osobní nebo naopak nákladní dopravu," uvedlo ministerstvo.

Novelu přijali zákonodárci loni na podzim. Šlo o jeden z posledních zákonů, který schválila Sněmovna těsně před volbami.