Důchodová kalkulačka do ledna 2025: Víme, jak zjistíte současnou výši důchodu

Každý důchod v Česku se od ledna 2025 zvýší alespoň o nižší stovky korun, ve středu to potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Na začátku příštího roku totiž proběhne řádná valorizace. Do prosince se ale budou penze vyplácet v současné výši. Pokud potřebujete zjistit, jaká by teď byla, mají pro vás EuroZprávy.cz ten ideální nástroj.