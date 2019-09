Podle původních plánů měl v resortu práce už od roku 2017 fungovat nový propojený informační systém. Jeho součástí měl být i systém dávek. Přípravy se ale z různých důvodů protahovaly. Ministerstvo proto dvakrát prodlužovalo smlouvu na nynější systém s OKSystemem, roční prodloužení stojí půl miliardy.

Výběrové řízení na dodavatele nového systému dávek se konalo dvakrát. Poprvé ho ministerstvo vyhlásilo před koncem roku 2014 a stanovilo cenu 616 milionů korun, vybralo OKSystem. Od smlouvy pak odstoupilo. Firma se brání žalobou. Druhý tendr resort vyhlásil v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů bez daně z přidané hodnoty přidělil loni firmě DXC Technology. Antimonopolní úřad po stížnosti neúspěšného uchazeče OKSystemu, který nabízel cenu 829 milionů, nařídil přezkum. Ministerstvo pak vítěze kvůli nízké ceně vyřadilo. Nyní řeší jeho námitky, odpovědět mu má do 26. září.

Podle Baláče jsou nyní tři cesty. Vedle výběrového řízení na nového provozovatele nynějšího systému je to vyřešení druhého tendru, nebo smír s OKSystemem a pokračování prvního tendru. Žádná z nich ale není bez komplikací a případných dalších průtahů, dodal.

Pokud by si resort nechal nynější systém, stále nemá část jeho zdrojových kódů, tedy programu. Ministerstvo vyzvalo OKSystem, za jakých podmínek by je od něj mohlo získat. Navíc by i výběr nového provozovatele mohl skončit u antimonopolního úřadu.

Tam by se případně mohl obrátit také vyřazený vítěz druhého tendru, pokud resort nyní jeho námitky neuzná. Jeho systém podle Baláče odpovídá potřebám ministerstva. Náměstek míní, že rychle by se dal zprovoznit i systém z prvního tendru od OKSystemu, který se připravoval víc než rok. Podle nynějších potřeb proti tehdejšímu zadání přibyla ale asi tisícovka požadavků, podotkl Baláč. Ministerstvo zjišťuje, kolik by stály a jak dlouho by trvalo jejich splnění.

Podle šéfa sněmovního podvýboru pro dávkové a informační systémy Lukáše Koláříka (Piráti) se dá předpokládat, že se proces přípravy bude kvůli problémům se soutěžením dál protahovat. "Ještě v prvním čtvrtletí příštího roku nemusí být jasné, kdo bude zakázku dělat, čímž se zkracuje doba na realizaci. Mám obavy, jestli se dá vše stihnout do konce roku 2020," řekl Kolářík.