MPSV stále hledá provozovatele systému dávek, vypsalo zakázku za 600 milionů

Vyplývá to ze zadávací dokumentace k zakázce. O situaci dnes jedná sněmovní sociální výbor. Provoz systémů má ministerstvo totiž zatím zajištěný jen do začátku příštího roku, kdy skončí smlouva s OKsystemem.

Ministerstvo dlouhodobě sklízí kritiku za stav informačních systémů i závislost na jediném dodavateli, jímž je od roku 1993 společnost OKsystem. Nový ucelený systém, který se skládá ze systémů výplaty dávek, agendy zaměstnanosti a dalších, měl původně fungovat od roku 2017 a stát 1,5 miliardy. Přípravy se opožďovaly, cena by mohla být zhruba o miliardu vyšší. Vedení ministerstva opakovaně ujišťovalo, že se novinka spustí od roku 2021. Letos v květnu na jednání sněmovního sociálního výboru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že to bude zřejmě na přelomu let 2022 a 2023.

Připravovaná soutěž je ale na tříletý provoz, tedy zhruba do začátku roku 2024. Vítěz by měl převzít nynější aplikace od OKsystemu pro agendu dávek a zaměstnanosti, portál a podpůrné systémy. Oznámení o soutěži ministerstvo podle seznamu zakázek zveřejnilo 21. září. Na podání nabídek dalo šest týdnů. Podle stanovených lhůt neočekává námitky a odvolání uchazečů. "Předpokládaný termín podpisu smlouvy: listopad 2020," stojí v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky je 600 milionů korun. Částka za všechny služby nesmí tuto sumu bez DPH překročit. Při posuzování má nabídnutá cena hrát roli ze 70 procent a kvalifikace a zkušenosti realizačního týmu ze 30 procent.

Ministerstvo původně chtělo získat nový systém pro vyplacení dávek. Ani po dvou vyhlášených tendrech dodavatele nemá. Případ skončil několikrát u antimonopolního úřadu. Dosavadní smlouva s OKsystemem se tak už dvakrát prodlužovala o dva roky. Roční provoz stojí zhruba půl miliardy. Kvůli zajištění dávkového systému zasahovala v sídle resortu koncem února policie. Obvinila náměstka a šéfa oddělení bezpečnosti informací. Maláčová ČTK opakovaně řekla, že se nebude k systémům vyjadřovat. Poukazovala na to, že zakázky zdědila.

O plánu vyhlásit soutěž na provozovatele nynějšího dávkového systému informovalo vedení ministerstva sněmovní sociální výbor už loni v září. Letos koncem července se záměrem seznámilo vládu. Odbor hlavního architekta eGovernmentu podle podkladů pro vládní jednání nápad schválil. Ve stanovisku ale uvedl, že předpokládaná cena se pohybuje na horní hranici hodnoty podobných projektů. Očekával, že se díky soutěži výdaje sníží a místo fixní ceny se upřednostní úhrada za poskytnuté služby.

Podle kritiků krátké lhůty soutěže naznačují, s kým by ministerstvo mohlo smlouvu podepsat. Také Piráti už v létě uvedli, že je zakázka pro společnost OKsystem na další tři roky. Poukazovali i na cenu. "Celý záměr může být až několikanásobně předražený. Naznačuje to i způsob výpočtu předpokládané ceny," sdělil ČTK tehdy šéf sněmovního podvýboru pro e-Government Ondřej Profant (Piráti). Uvedl, že minulé vlády i ta současná nejsou schopné zvládat větší informační projekty.

Rozhodnutí o výměně dodavatele systémů v resortu práce padlo v roce 2010 za exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). Kvůli pochybením při výběru ale antimonopolní úřad zakázal nové programy používat a úředníci se v lednu 2014 po dvou letech vrátili k OKsystemu. V minulém volebním období tendry vyhlásil tým ministryně Michaely Marksové (ČSSD). Podle kritiků nezvládl tak velký projekt řídit. Po volbách přípravy zastavila ministryně první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Maláčová je po svém nástupu v létě 2018 obnovila. Vedení ministerstva opakovaně uvádělo, že se drží harmonogramu. Nynější zdržení zdůvodnilo covidovou epidemií.