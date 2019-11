Rozruch před sídlem vlády. Desítky aktivistů demonstrují za konec uhlí

Demonstrující drží nejrůznější transparenty proti uhlí jako "Uhlí nebo život!", "Uhlí patří pod zem!", "Chceme živou planetu!" nebo "Z vysloužilých dolů přečerpávací elektrárny!". Symbolicky také vysypáním uhlí ze sáčku do připravené rakve uhlí pohřbili.

Další protest proti uhlí se dnes uskutečnil v Mostě. Aktivisté z hnutí Limity jsme my pronikli ráno do tamního sídla těžařské společnosti Severní energetická a na budovu vyvěsili transparent s nápisem Konec uhlí bez výjimek. Policie na místě zajistila 11 lidí, které převezla na mostecké obvodní oddělení pro podezření z přestupku. ČTK to řekla mluvčí policie Ludmila Světláková. Zásah před budovou těžaře skončil krátce po 10:00.

Uhelná komise má řešit útlum těžby uhlí v Česku, ale také celkový energetický mix ČR včetně obnovitelných zdrojů či jádra.

Devatenáctičlenné komisi, která se schází rámcově každý měsíc, předsedají ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). První zásadní výstupy lze podle Brabce očekávat koncem příštího roku.