Fialova vláda jednala o pomoci zemědělcům a řešila strategii veřejných nákupů

Vláda projednala a schválila Národní strategii veřejného zadávání ČR pro období let 2024 až 2028. Jejím cílem je nastavit efektivní a měřitelnou vládní strategii veřejných nákupů, zvýšit právní jistotu a předvídatelnost pro zadavatele i dodavatele a zaručit lepší služby pro občany, konsolidovanější veřejné rozpočty a konkurenceschopnější firmy. Veřejné nákupy a investice jsou zásadní hybnou silou české ekonomiky, protože ročně dosahují zhruba 15 procent HDP.

Kabinet se zabýval také návrhem věcného záměru zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který připravilo Ministerstvo financí. Současný zákon je již více než dvacet let starý a nevyhovuje potřebám praxe. Nová právní norma má proto systém řízení a kontroly veřejných financí zmodernizovat, zjednodušit a zefektivnit. Cílem je mimo jiné odstranit neopodstatněné duplicity kontrol a snížit administrativní zátěž na straně kontrolovaných osob díky stanovení povinnosti dodržovat zásadu jednotného auditu. Součástí finálního návrhu zákona, který má ministerstvo vládě předložit do 30. září, má být například zrušení povinnosti zřizovat interní audit v obcích do 15 tisíc obyvatel či povinnost dodržovat mezinárodní standardy interního auditu.

Vláda projednala také tři novely nařízení vlády, která se týkají zemědělství a mají zemědělcům zjednodušit práci a zlepšit podmínky na polích a v péči o zvířata. Novelou nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství dojde například k navýšení podpory na pěstování zeleniny a jahodníku na orné půdě v režimu ekologického zemědělství o 122 eur na hektar a mírně vzrostou i sazby pro ostatní plodiny nebo pícniny. Zrušena byla pro zemědělce zatěžující podmínka pěstovat na 20 % výměry orné půdy v ekologickém režimu netržní plodiny.

Další dvě novely nařízení vlády – o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací a o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat – mají zase zemědělcům v živočišné výrobě snížit byrokracii a pomoci zlepšit podmínky zvířat v chovech. Hlavní změny se týkají likvidace dotěrného hmyzu.

Vláda rozhodla také o změně nařízení o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech. Jeho platnost měla vypršet 31. března 2024, ale protože ruská agrese proti Ukrajině nadále trvá, rozhodla vláda při zachování stejných restrikcí jako dosud prodloužit platnost nařízení na dobu neurčitou.

Kabinet se zabýval také dvěma žádostmi o poskytnutí investiční pobídky. Žádosti firem Exyte Technology CZ a Semperflex Optimit vláda neschválila.