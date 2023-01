Hlasování o nedůvěře vládě: Poslanec ANO vyslal vzkaz Fialovi v Morseově abecedě

Lang nejprve uvedl, že zaznamenal, že ve Sněmovně někdo zpíval. Rozhodl se proto, jak řekl, vyslat koaliční vládě Petra Fialy (ODS) "jasný signál" v Morseově abecedě. "Myslím si, že na úřadu vlády to pan premiér určitě zachytí, a když opravdu pochopí, že je to špatně, co se tady děje, tak třeba sám podá demisi a tím tady nemusíme být a bude to vyřešeno," podotkl opoziční poslanec.

Následně se Langův projev skládal asi po tři minuty ze střídání slov "tečka" a "čárka". "Vládo pětikoalice a pane premiére Fialo, prosím, pro dobro České republiky, odstupte. Děkuji," tlumočil následně poslanec tuto řeč.

Místopředseda Sněmovny Skopeček pak zákonodárce žádal, aby se snažili zachovávat důstojnost. "Tři vykřičníky, pane poslanče," dodal.

Označení zpívající poslanec si vysloužil někdejší zákonodárce TOP 09 Daniel Korte. Rozruch způsobil před 12 lety na schůzi, kdy Sněmovna jednala o vyslovení nedůvěry vládě tehdejšího premiéra ODS Petra Nečase. Korte při hlasování slova "proti návrhu" zazpíval. Později své jednání obhajoval tím, že artikuloval zřetelně a nikde v jednacím řádu není uvedeno, že by poslanec nesměl svůj názor zazpívat.