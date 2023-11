Jan Cimický neuspěl s žádostí o odročení, hlavní líčení začne příští týden

Cimického právní zástupce Miroslav Kučerka před několika dny pro ČT potvrdil, že soudu byla odeslána žádost o odročení nařízeného jednání kvůli hospitalizaci klienta. Mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni ale v pátek pro server iDnes.cz uvedla, že hlavní líčení by v úterý 7. listopadu mělo proběhnout.

Policie se zároveň přestala zabývat okolnostmi převozu psychiatra do Ústřední vojenské nemocnice. "Policisté osobu, které se tato věc týkala, vyslechli a zjistili, že nešlo o žádný pokus sebevraždy ani o nic jiného, co by spadalo do kompetencí policie," citoval Blesk vyjádření policejního mluvčího Richarda Hrdiny pro CNN Prima News.

Psychiatr se u soudu v kauze zneužívání pacientek mezi lety 1980 až 2016 nebude zpovídat ze tří nejzávažnějších skutků, zjistil deník Právo v říjnu. V obžalobě nakonec chybí kvůli promlčení. List napsal, že jde o zločiny znásilnění, při nichž došlo k pohlavnímu styku. Maximální možný trest se tak snížil z osmi na pět let odnětí svobody. Policie přitom navrhovala obžalobu i ve třech zmíněných případech.

Státní zástupce obžaloval Cimického v kauze zneužívání pacientek v září s tím, že hlavní líčení by mohlo být naplánováno na listopad.

Policie původně stíhala Cimického za 28 skutků, šlo o znásilnění či vydírání pacientek nebo dalších žen. Obžalobu navrhla už během loňského října. Státní zastupitelství jí případ už o měsíc později vrátilo, protože hrozilo promlčení. Bylo proto nutné najít další poškozené ženy.

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.