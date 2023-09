Jednání Sněmovny o úsporném balíčku pokračuje. Opozice navrhuje změny

Opozice považuje tento návrh za rozsáhlé zvyšování daní a předkládá své pozměňovací návrhy, které mají některé vládní návrhy odstranit. Například skupina poslanců z ANO chce vypustit vládou navržené změny v zákoně o celní správě, nesouhlasí s navrhovaným rozložením celních úřadů. Vláda plánuje vytvořit šest takových úřadů, ale poslanci z ANO navrhují zvýšit jejich počet na sedm.

Poslanci ANO chtějí vypustit z balíčku změnu týkající se daně z nemovitostí. Koalice chce tuto daň zvýšit na 1,8násobek průměru a zavést její pravidelné zvyšování podle inflace. Tato daň by měla být hlavním příjmem obcí, ale vláda by ji měla financovat snížením podílu obcí na přímých daních v rámci rozpočtového určení daní.

ANO také navrhuje zachovat současnou cenu roční dálniční známky ve výši 1500 korun, protože by její zdražení bylo podle něj nepřijatelné v současné ekonomické situaci. Lékař a poslanec ANO, Julius Špičák, se s dalšími stranickými kolegy snaží zabránit snadnému rušení veřejných výzkumných institucí, což je návrh koalice. Obává se, že by to mohlo drasticky omezit jejich samosprávu.

Poslanec SPD upozorňuje na nedostatek kotlů na vytápění domů a navrhuje převést palivové dříví do nižší sazby DPH. Tuto změnu podporuje i bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Poslankyně ANO pak navrhla několik opatření, včetně nezvyšování daně z nemovitosti, udržení státní podpory stavebního spoření a zachování daňové slevy pro manžela a školného.