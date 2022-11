Loňská sebevražda u ministerstva má vysvětlení, policie dospěla k motivu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví. Na dnešní stranické programové konferenci v Praze připustil, že zavedení nadstandardů by vedlo k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Nadstandardy v ČR skončily v roce 2013. Válek chce také mimo jiné posílit prevenci.