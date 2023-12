Myslete na rodiny obětí střelby na FF UK, vyzval prezident Pavel

Hned den po skončení podzimní části tuzemské fotbalové Fortuna ligy se rozhodl trenér Pardubic Radoslav Kováč podat klubovému vedení svou rezignaci. Dosud však není jasné, zda k ukončení spolupráce skutečně dojde. Podle vyjádření pardubického vedení stále platí, že Kováč má dlouhodobou platnou smlouvu až do roku 2025. V kuloárech už se ale mluví o tom, že stratég se měl sejít s podnikatelem Ondřejem Kaniou, který by měl převzít Liberec a právě jeho koučem by se mohl tak Kováč stát. Zároveň má být jedním z kandidátů do nového realizačního týmu u reprezentace.