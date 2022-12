Na Čechy dopadá chudoba. Více než čtvrtina domácností si může dovolit jen základní potraviny

Ve slevách potraviny nejvíce nakupují nezaměstnaní, senioři, rodiče na rodičovské dovolené, pracovníci v oblasti zemědělství, lesnictví, obchodu či služeb, stojí v průzkumu. Akce zároveň častěji vyhledávají ženy než muži. Kvůli rostoucím cenám začala téměř pětina českých domácnosti nakupovat méně kvalitní potraviny a asi 15 procent se rozhodlo ušetřit změnou jídelničku.

"Zásadní pomoc s pořizováním potravin, například prostřednictvím potravinové banky, ale zatím potřebuje pouze minimum českých domácností," řekla generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

Přibližně 37 procent rodin za jídlo měsíčně utratí 5000 až 10.000 korun, téměř třetina 3000 až 5000 korun. S 10.000 korunami si vystačí asi 82 procent domácností. Více než 10.000 korun má na nákup potravin vyhrazeno asi 18 procent respondentů.

Nejčastěji jsou to lidé pracující v armádě, bezpečnostních složkách, IT, telekomunikacích nebo ve zdravotnictví, vyplývá z průzkumu. Za jídlo si připlácí spíše muži, studenti vysokých škol a lidé ve věku 45 až 54 let. Nejvyšší výdaje mají Pražané. V menších městech si starší lidé přilepšují vlastním chovem zvířat či pěstováním zeleniny a ovoce, zjistil KRUK.

"Téměř bez ohledu na věk, měsíční příjem a sociální postavení jsou Češi velmi citliví na ceny a rádi vyhledávají slevové akce. V regionech sousedících s Polskem navíc neváhají za nákupem levnějších potravin vycestovat do zahraničí – dokonce více než třikrát častěji, než činí průměr z celé republiky," řekla Palendalová. Za českými hranicemi jídlo nakupuje asi desetina domácností, stojí ve zprávě.

Průzkum se uskutečnil letos v říjnu, zpracovala ho společnost STEM/MARK. V říjnu inflace v ČR činila 15,1 procenta, v listopadu zrychlila na 16,2 procenta, vyplývá z dat Českého statistického úřadu.

Potraviny podle něj v předešlém měsíci meziročně zdražily asi o 27,1 procenta. Vzrostly zejména ceny mouky o 48 procent, polotučného trvanlivého mléka o 53 procent, vajec o 72 procent, olejů a tuků o 41 procent, brambor o 42 procent a cukru o 109 procent. Celkově patřila listopadová inflace v Česku k nejvyšším v Evropě. Vyšší byla například v Turecku, Moldavsku, na Ukrajině, v Pobaltí či v Maďarsku, vyplynulo z analýzy společnosti Portu.