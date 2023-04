Olga Richterová vyhrála soud nad dezinformátorkou. Odškodné darovala na boj proti šikaně a manipulacím

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová vyhrála na konci minulého roku pravomocně soudní spor s dezinformátorkou Nelou Liskovou, která o ní vědomě šířila poškozující lži na internetu. Soud dezinformátorce nařídil zaplatit pokutu ve výši 50 tisíc korun. Olga Richterová daruje odškodné v plné výši neziskovým organizacím, které bojují s dezinformacemi, násilím, či podporují mediální vzdělávání na školách.

Obdarované organizace jsou celkem čtyři, konkrétně Manipulátoři.cz z.s., Evropské hodnoty z.s., Člověk v tísni, o. p. s. a In IUSTITIA o.p.s., která finance použije konkrétně na ochranu lidí vystavených předsudečnému násilí na sociálních sítích.

„Šířit o někom lži na internetu, strašit občany nebo se uchylovat ke kyberšikaně opravdu není v pořádku. Manipulátorům se musíme postavit. Jejich obětí už dávno nejsou jen veřejně činní lidé, ale i běžní občané nebo u kyberšikany dokonce i děti. Můj soudní spor byl o tom ukázat, že je potřeba se ozvat, že to má smysl. Ihned po vynesení rozsudku jsem uvedla, že odškodněním podpořím další boj proti dezinformacím, šikaně nebo rozvoj vzdělávání. Nyní svůj slib plním a peníze zasílám,“ uvedla Richterová.

Lisková v roce 2019 opakovaně na internetu sdílela lživý text, že chce Olga Richterová do Česka přijmout tisíce uprchlíků z Afriky a rozdat jim startovací byty pro mladé. Lži byly doplněny smyšlenými citacemi Richterové a falešnými pirátskými vizuály včetně loga. Lisková šířila dál manipulace i poté, co byla upozorněna na to, že se zprávy nezakládají na pravdě. Olga Richterová proto celou věc předala soudu, který rozhodl v její prospěch, dezinformátorce uložil pokutu a také jí nařídil zaplatit náklady soudního řízení.

„Dělám poctivou politiku. Respektuji odlišné životní zkušenosti a postoje. Nebojím se debaty ani výměny názorů. Je pro mne ale naprosto nepřijatelné, když se někdo snaží prosazovat své názory pomocí lží a podvodů. A v tomto případě opravdu nešlo o nějaký nevinný vtípek. Ta lež o rozdávání bytů uprchlíkům z Afriky poškodila nejen mne, mou rodinu a spolupracovníky, ale také vedla některé uživatele sociálních sítí k posílání velmi agresivních výhružek či nenávistných zpráv. Dezinformace, kyberšikana a různé internetové útoky opravdu nejsou ničím výjimečným a pokud nedáme jasně najevo jejich iniciátorům, že rozhodně nejsou nedotknutelní, ale platí pro ně zákony jako pro kohokoliv jiného, nic se nezmění. Peníze teď alespoň podpoří boj proti těmto projevům,“ dodala Richterová.