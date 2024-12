Piráti zkompletovali Hřibovi vedení strany. Uspěla Richterová

Piráti o výsledcích volby na internetovém fóru informovali v tiskové zprávě. Nové předsednictvo nahradilo dosavadní vedení v čele s Ivanem Bartošem a místopředsedkyněmi Klárou Kocmanovou, Markétou Gregorovou a Dominikou Poživilovou Michailidu. Pouze Hajnová svůj mandát v předsednictvu obhájila.

"Děkuji všem, kteří se do volby zapojili, ať už jako kandidáti, nebo hlasující. Máme teď kompletní tým, který je připravený pracovat na tom, aby Piráti byli srozumitelnější a blíž voličům. Naším cílem je modernizovat Česko a přinést skutečné změny, které zlepší životy lidí. Jsme odhodláni zabránit tomu, aby si naši zemi rozebrali oligarchové. Jsme jediní, kdo bude napřímo mluvit o tom, co nefunguje, a co potřebujeme dělat jinak. A ukážeme, že umíme řešit každodenní problémy lidí a že za nimi pevně stojíme," uvedl předseda strany Zdeněk Hřib.

Staronová stranická místopředsedkyně Richterová poděkovala členské základně za důvěru. "Čeká nás velký úkol a jsem připravena udělat vše, co umím, aby byl následující rok pro Piráty úspěšný. Máme co nabídnout – ať už jde o ekonomiku, bydlení, vzdělávání, podporu rodin nebo technologický pokrok, a nedopustíme, aby u nás za nitky tahali různí zákulisní hráči," řekla.

Piráti podle ní nabízejí reálný program a skutečná řešení, která by zajistila lepší budoucnost České republiky. "Zbývá jen ukázat našim voličům, že si jejich hlas zasloužíme, abychom pro ně mohli dál pracovat," dodala.