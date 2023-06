Boj o vyšší rodičovský příspěvek nekončí. Piráti preferují jiné než Jurečkovo řešení

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že její strana souhlasí s navýšením o pět desítek tisíc korun, ale preferuje řešení, které přinese dorovnání o inflaci také pro co největší část už dnes pečujících rodin.

"Pro rodiče s dětmi narozenými v roce 2022 navrhujeme navýšení o 10 tisíc a v roce 2023 o 30 tisíc Kč," uvedla na twitteru. "Reálná hodnota rodičovského příspěvku od posledního navyšování přitom poklesla minimálně o 97 tisíc korun," připomněla Richterová.

Jurečka v těchto dnech potvrdil serveru Seznam Zprávy, že vyšší podpora se má týkat dětí narozených od 1. ledna 2024. Více peněz mají dostat i rodiče dvojčat, a to konkrétně 525 tisíc místo současných 450 tisíc korun.

Vicepremiér během minulého týdne webu iDnes.cz prozradil, že existuje základní dohoda ohledně úpravy parametrů příspěvku. Schválena má být na některém z chystaných jednání Fialovy vlády. Poté by se jí zabýval parlament. Ministr zdůraznil, že zkrácení čerpání neznamená, že rodič nebude moci zůstat doma s dítětem do čtyř let.

Rodičovský příspěvek je dávkou rodiče, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodič může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do vyčerpání celkové částky, která v současnosti činí 300 tisíc korun. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky 450 tisíc korun.