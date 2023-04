Opozice kritizuje rušení pracovišť finanční správy

"Typicky třeba velmi složitá administrace daně z nemovitostí, jejíž výpočet je pro většinu lidí nesrozumitelný," napsal dnes ČTK. Podle bývalé ministryně financí a šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové má finanční správa aktuálně velký problém s výběrem DPH a potenciálně i dalších daní a nedotaženou digitalizaci.

"Za rok a půl (Finanční správa) nijak nepokročila ve vývoji portálu Moje Daně a tak se rozhodně nedá říct, že by se přibližovala občanům. Proto zrušení poboček znamená vzdalování se občanům bez náhrady. Chybí koncepce dalšího fungování finanční správy. Kdyby bylo rušení doprovázeno pokrokem v digitalizaci, byl by to správný krok, takto je to krok slona v porcelánu," sdělila dnes Schillerová na dotaz ČTK. Návrh na zrušení 77 pracovišť označila za nekoncepční, podle ní chybí analýza dopadů rušení poboček. "Veřejné služby budou opět méně dostupné a vzdálené občanům," konstatovala s tím, že krok zkomplikuje život především na venkově.

Podle dnes zveřejněného plánu ministerstvo financí zruší 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů od července. Z toho 56 budou pracoviště, která už nyní fungovala v omezeném režimu. Místo zrušených úřadů Finanční správa lidem nabídne zvláštní linky pro telefonické konzultace, v době podávání daňových přiznání také rozšíří výjezdy do obcí. Odborní pracovníci rušených úřadů se přesunou do jiných lokalit. Ministerstvo však neupřesnilo, zda bude rozhodnutí znamenat i propouštění. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) krok přispěje k větší efektivitě Finanční správy. Stát podle něj v příštích třech letech ušetří až 150 milionů korun. Dostupnost a kvalita služeb finančních úřadů podle Stanjury zůstane zachována.