Platy státních zaměstnanců zůstanou stejné, vyplývá z návrhu rozpočtu

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) ve středu řekl, že nyní začne politická debata o návrhu rozpočtu. "Některé věci jsou jisté už dnes," zdůraznil. Podle CNN Prima News jsou to například platy státních zaměstnanců ve stejné hladině jako letos. Na peníze by se jim tedy sahat nemělo.

Stanjura v tiskové zprávě ministerstva podotkl, že debata na vládní úrovni bude probíhat do předložení konečného návrhu zákona o státním rozpočtu. "Ten donesu na vládu do konce srpna a do konce září jej podle harmonogramu schválíme a pošleme do Sněmovny," uvedl šéf státní kasy.

Ministerstvo financí počítá pro rok 2024 s příjmy 1 898,8 miliardy korun a výdaji 2 133,8 miliardy korun, což dává dohromady schodek ve výši 235 miliard korun.

Ve střednědobém výhledu se očekává schodek 200 miliard v přespříštím roce a 175 miliard v roce 2026. Během tří let tak má podle vlády klesnout ve srovnání s letošním rokem o 120 miliard korun.