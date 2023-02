Počasí výrazně komplikuje dopravu. Některé silnice jsou neprůjezdné, D56 uzavřela hromadná nehoda

Kvůli problémům se sjízdností je od dnešního rána uzavřená pro nákladní auta nad 3,5 tuny silnice číslo 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo platit do sobotních 06:00. Podle stavu sjízdnosti a vývoje počasí může být termín uzavírky změněn, upozornil Ondřej Svoboda ze společnosti Silnice LK, která má silnice v Libereckém kraji na starosti. V Libereckém kraji napadlo do rána až deset centimetrů sněhu a v Krkonoších stále intenzivně sněží.

Úsek silnice I/10 z Tanvaldu do Harrachova se uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování silnice tam stačí jediný uvízlý kamion. Naposledy na ni nákladní auta nesměla od středečního do čtvrtečního dopoledne. Dnes ji silničáři plánovali preventivně uzavřít od 11:00, kvůli zhoršenému počasí tak ale učinili už v 06:25. Na uzavírku upozorňuje dopravní značení, na které motoristé narazí na hlavních tazích už v Příšovicích, Jablonci nad Nisou nebo Vratislavicích.

Silničáři radí řidičům nákladních aut využít pro cestu do Polska hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35. "Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem," uvedl Svoboda. Opatrní by ale měli být motoristé i na dalších silnicích, zbytky sněhu leží na hlavních komunikacích po celém kraji včetně hlavního tahu z Liberce na Prahu. Na silnicích nižších tříd leží silná vrstva ujetého sněhu, hlavně do hor by motoristé neměli vyjíždět bez zimní výbavy.

Kvůli sněhu a špatné sjízdnosti je na Liberecku dál omezený provoz také na třech silnicích třetích tříd. Pro těžká nákladní auta nad šest tun je uzavřená silnice přes Oldřichovské sedlo z Mníšku na Raspenavu a Hejnice. Řidiči musejí využít silnici 13 přes Frýdlant. Zavřená je pro kamiony také trasa z Rynoltic do Hrádku nad Nisou, řidiči musejí po hlavní silnici 13 a 35 přes Bílý Kostel, kde se solí. Obě uzavřené komunikace leží v chráněné oblasti, kde silničáři solit nemohou.

I některé silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno po chemickém ošetření a někde i posypu drtí sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejvíce techniky vyjelo po nočním sněžení na Benešovsku a Kladensku, řekl ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Ve většině kraje ráno prší.

"Měli jsme venku 96 sypačů, zhruba o půlnoci začalo sněžit, teď už jsou teploty vesměs nad nulou, neměly by být komplikace," řekl dispečer. Na některých silnicích zůstával ráno po chemickém šetření rozbředlý sníh, například na Kutnohorsku nebo Mladoboleslavsku.

Především ve vyšších polohách Moravskoslezského kraje silničáři nabádají řidiče k větší opatrnosti. Na Bruntálsku na některých vozovkách stále leží po chemickém ošetření zbytky rozbředlého sněhu a sněžení tam místy může snižovat dohlednost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podobná je situace i na Opavsku, kde silničáři rovněž varují před sněhovými přeháňkami. V Beskydech pak řidiči musí na silnicích počítat se zbytky sněhu nebo ujetou vrstvou sněhu krytou posypem. Pro nákladní vozy těžší 12 tun je stále uzavřený úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou v Beskydech na Frýdecko-Místecku. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Silnice proto bývá v zimě často uzavřena.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji ležela dnes ráno po sněžení vrstva rozbředlého nebo ujetého sněhu. Na silnicích v Krkonoších vítr dnes ráno tvořil sněhové závěje, na Rychnovsku sněhové jazyky. Řidiči by měli být při jízdě velmi opatrní, do hor by měli vyrážet se zimní výbavou, uvedli silničáři. Teploty se dnes ráno v kraji pohybovaly od nuly do minus šesti stupňů Celsia.

V Krkonoších za poslední den napadlo asi deset centimetrů sněhu. Vrstva ujetého sněhu na krkonošských silnicích je silná až deset centimetrů a místy je i zledovatělá.

Silnice v Ústeckém kraji jsou po chemickém ošetření sjízdné se zvýšenou opatrností. V noci na dnešek v některých částech kraje sněžilo, ujetá vrstva sněhu může překvapit řidiče na horských vozovkách. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic.

Ráno byla dočasně zavřená silnice číslo 7 u Svatého Šebestiána na Chomutovsku. Auto tam havarovalo do příkopu. Kolony se mohou tvořit ve Hřensku na Děčínsku, kde po dopravní nehodě u benzinové pumpy zasahují do vozovky květináče. U obce Levín na Litoměřicku sjelo nákladní auto do příkopu, silnice je průjezdná.

Od středních poloh v Pardubickém kraji sněží, jsou sněhové přeháňky nebo padá déšť se sněhem. Na Chrudimsku je jedna silnice třetí třídy zavřená. Kvůli srážkám je snížená viditelnost. Silnice jsou sjízdné s opatrností, mohou se tvořit sněhové jazyky, uvedli krajští cestáři na webu.

Zejména v okresech Chrudimsko, Svitavsko a Orlickoústecko je na silnicích druhé a třetí třídy vrstva nového sněhu. Sněhové jazyky se mohou tvořit u Poličky na Svitavsku.

Některé silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes ráno sjízdné jen se zvýšenou opatrností, mohou namrzat. Místy na nich také může ležet rozbředlý sníh. D1 je v Brně a jeho okolí sjízdná se zvýšenou opatrností kvůli nízké dohlednosti vlivem srážek. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. V Brně kvůli sněhovým přeháňkám vyjely sypače.

Teploty v kraji se pohybují od minus čtyř stupňů Celsia do plus dvou. Dálnice jsou vesměs mokré po chemickém ošetření, většina úseků je sjízdná bez omezení. Na D1 v Brně a okolí by měli být řidiči opatrní, kvůli srážkám je tam zhoršená dohlednost. Zbytky rozbředlého sněhu mohou ležet na silnicích nižších tříd na Blanensku, v některých úsecích mohou silnice namrzat. Namrzání některých úseků silnic hrozí podle silničářů i na Břeclavsku a Hodonínsku, silničáři v těchto okresech doporučují opatrnost při jízdě.