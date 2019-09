Šik proti Zemanovi? Fiala navrhl schůzku opozičních stran, vyjma SPD

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek řekl, že pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnoví trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), využije svého ústavního práva abolice a trestní stíhání zastaví.

"Vzhledem k nepřijatelnému tlaku prezidenta Zemana na rozhodnutí nejvyššího státního zástupce ve věci Čapího hnízda - a důsledkům pro důvěru v právní stát a rovnost před zákonem - jsem proto navrhl předsedům opozičních stran (Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN), abychom se v úterý před jednáním Poslanecké sněmovny setkali a zformulovali náš společný postoj jako jasnou pozici politické alternativy: aby se to, co bylo ještě včera nepředstavitelné, nestalo zítra běžným a normálním," napsal Petr Fiala na twitteru.

Podle Výborného si jsou opoziční strany vědomy toho, že nemohou učinit žádný praktický krok, kterým by Zemanův záměr ovlivnily. "Hlavu státu na Hradě nevychováte, nezměníte, bude se tak chovat stále. Ale chceme vyslat vůči veřejnosti signál, že nám to není jedno a že není možné vytvářet z demokraticky fungujícího státu nějakou absolutistickou monarchii. Podle mě i to je povinností politiků tento signál vyslat," řekl ČTK po jednání širšího vedení KDU-ČSL.

Už dříve Fiala uvedl, že prezident svým vyjádřením o možné abolici vytváří nepřijatelnou situaci pro nejvyššího státního zástupce. "Je to další tvrdý úder v důvěru v právní stát a rovnost občanů před zákonem," uvedl Fiala. Podle něho Zeman takto dává najevo, že jsou dvě kategorie občanů, pro něž platí různá pravidla.

"Víme, jaká je ústavní pozice hlavy státu, že na tu abolici má právo. Nám vadí, že on ten krok učinil v době, kdy tady ještě má na přezkum tři měsíce nejvyšší státní zástupce," řekl Výborný. Podle něj byl prezidentův výrok útokem na nezávislost státního zastupitelství. "Jsme přesvědčeni, že tímto výrokem se dostáváme někam za hranu právního státu," řekl.

Pražské městské státní zastupitelství nedávno zastavilo trestní stíhání Babiše i dalších obviněných v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo. Rozhodnutí je pravomocné. Městské státní zastupitelství ho předloží společně se spisovým materiálem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může usnesení zrušit. Na přezkoumání má tři měsíce.