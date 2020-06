Babiš dá svým poslancům nůž na krk. Musí si vybrat

Zde se ale zřejmě bude jednat o další pokoušení jejich trpělivosti podobně jako v případě rušení brněnské organizace, jelikož podle informací CNN Prima NEWS jich celá řada právě plánuje kandidovat v podzimních volbách do krajských zastupitelstev. „Spoustě z nás to vadí, je kvůli tomu dusno. Někteří nevidí důvod, proč by nemohli působit na kraji a ve Sněmovně, když to zvládnou,“ popsal jeden z nejmenovaných poslanců. Že momentálně panuje v ANO nepříjemná atmosféra, potvrdili i další jeho kolegové.

V čem konkrétně by lex kumulace funkcí fungoval, se momentálně neví, ale tuší se, že by poslanci například směli kandidovat pouze z posledních míst na kandidátkách, přičemž definitivně se má vedení ANO rozhodnout do konce června. "Když bude někdo zvolený z posledního místa nebo z konce kandidátky, tak ať tam zůstane. Ale pokud by chtěl uvolněnou funkci, tak ať se rozhodne. Buď poslanec, nebo zastupitel," takhle by si to představoval první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek.

Sám místopředseda měl své zkušenosti s kombinací poslaneckého a zastupitelského křesla a práce se podle něj nedala dělat na sto procent.„Při posledních volbách mě kritizovali, že tam nechodím. A byla to pravda. Zkoordinovat to tak, když je ve Sněmovně pořád něco důležitého, moc nejde. Poslanci, kteří pracují na plný úvazek, by tady ve Sněmovně měli sedět pořád. Když nastane situace, že nás tu 30 chybí, tak to přece není normální,“ řekl Faltýnek.

Argumenty některých poslanců, že díky svému členství v zastupitelstvech vědí, co se děje, a tudíž mohou lépe prezentovat regiony, nejsou podle něj dostatečné. „Poslanec může kdykoliv jít na zastupitelstvo svého kraje, může tam vystoupit, zajímat se o problémy kraje. K tomu nepotřebuje být zastupitelem,“ namítl Faltýnek.

Podařilo-li by se toto opatření protlačit, pak by se dotklo i některých současných hejtmanů jako například Ladislava Okleštěka stojícího v čele Olomouckého kraje a zároveň sedícího v Poslanecké sněmovně. Účastí na hlasování se podílí z 66,7 %. Přibližně stejně tak je na tom hejtman a poslanec Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, který se zúčastňuje hlasování ze 77 %. Dalšími, kdo by se musel rozhodnout, by pak byli Jaroslav Kytýr, poslanec a zastupitel Pardubického kraje, zlínská radní a poslankyně Margita Balaštíková a Taťána Malá, poslankyně a radní Jihomoravského kraje.

„Nezakládáme nové buňky, stále máme problém s přijímáním nových a schopných lidí. V některých krajích vidíme snahu o privatizaci krajských organizací. I kumulace funkcí je obrovský problém,“ kritizoval premiér kumulaci funkcí na posledním sněmu ANO loni v zimě. Jeho strana ale čelí kritice, že pouze mluví, a nekoná. Krajské volby se uskuteční 2. a 3. října 2020.