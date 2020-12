Babiš chce zřídit vládního zmocněnce pro očkování proti koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zřízení postu vládního zmocněnce, který by měl na starosti očkování proti koronaviru. Stal by se také členem vládní rady pro zdravotní rizika. Babiš to řekl na tiskové konferenci po dnešním zasedání tripartity. Při úřadu vlády nyní funguje deset vládních zmocněnců.