Babiš nebude požadovat Hniličkův odchod z čela sportovní agentury

Na Hniličku se snesla kritika potom, co se navzdory vládním omezením proti šíření koronaviru účastnil o víkendu oslavy narozenin podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Kvůli porušení protiepidemických opatření dnes Hnilička složil poslanecký mandát.

Podle Babiše pracoval Hnilička tři roky na rozjezdu agentury, kterou si sportovci velmi přáli. "Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa, došlo by k její paralýze," řekl premiér Deníku. Připomněl, že Hnilička se za účast na oslavě omluvil a rezignoval na poslanecký mandát. "Máme ale osm měsíců do voleb, tak si nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat," řekl Deníku.cz. Dodal, že po volbách přijde nová garnitura, která může Hniličku vyměnit.

Deníku Právo Babiš řekl, že Hnilička se složením poslaneckého mandátu zachoval férově. "Jeho odvolání považuji za kontraproduktivní, je to slušný člověk, který odpracoval na přípravě a vytvoření agentury spoustu času, omluvil se," uvedl premiér.

NSA vznikla v srpnu 2019, kdy se tehdejší vládní zmocněnec pro sport Hnilička stal jejím předsedou. Od letoška rozděluje veškeré státní dotace na sport. Celkem má k dispozici 11,7 miliardy korun, což je zhruba o tři a půl miliardy více, než bylo na sport v loňském roce.

Hnilička dříve sdělil, že o funkci v agentuře se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí. Podpořila ho Česká unie sportu i šéfové řady velkých sportovních svazů, například fotbalového, hokejového či atletického, a sportovní legendy jako Jaromír Jágr nebo Barbora Špotáková. Od postoje předsedy Fotbalové asociace ČR Martina Malíka se distancovaly pražské fotbalové kluby Slavia a Sparta, které zároveň Hniličkovo chování zkritizovaly. K odstoupení Hniličku vyzval poslanec za ODS a šéf úseku skoků ve Svazu lyžařů ČR Jakub Janda nebo legendární hokejista Jiří Hrdina. Hniličkovu účast na oslavě odsoudil také předseda Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Opoziční občanští demokraté a Piráti před dnešním jednáním Sněmovny vyzvali Hniličku k odchodu z čela agentury. Šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik dnes novinářům řekl, že setrvání Hniličky v čele NSA je v rukou vlády, komunisté netlačí na žádné řešení. Podle vládní ČSSD se jedná o odpovědnost premiéra.

Vedle Hniličky se oslavy v teplickém hotelu účastnili například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr či bývalý premiér Jiří Paroubek. Policejní prezident Jan Švejdar dnes oznámil, že kvůli účasti na akci odvolá z postu libereckého krajského policejního ředitele Vladislava Husáka.