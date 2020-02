Babiš pokládá Zdechovského a Peksu za vlastizrádce, mise europoslanců prý byla politická

Poslankyně EP a předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Monika Hohlmeierová je pomatená, řekl premiér k delegaci europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o premiérově údajném střetu zájmů. Podle Peksy je označení europoslanců za vlastizrádce krajně nevhodné.

Na tiskové konferenci Babiš zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona. Delegaci označil za politickou misi.

Podle loňské zprávy auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, nicméně Babiš stále má vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů.

"Zdechovský a Peksa jsou vlastizrádci, měli by bojovat za české zájmy," uvedl Babiš. Podle něj naopak dělají problémy české vládě. Zdechovský podle premiéra lže a dělá kampaň, Babiš zmínil, že europoslanec se nedávno neúspěšně ucházel o funkci předsedy KDU-ČSL. Navíc podle Babiše europoslanci plýtvají penězi i českých daňových poplatníků, když je v Praze provází devět tlumočníků a jeden technik.

Hohlmeierová na dnešní tiskové konferenci při ukončení mise uvedla, že Peksa a Zdechovský byli Babišem verbálně napadeni. Peksa uvedl, že slova o vlastizrádcích Babiš použil v rozhovoru pro televizi Prima už ve čtvrtek. "Je krajně nevhodné prohlašovat poslance Evropského parlamentu za vlastizrádce. V situaci, kdy řešíme konkrétní problémy s implementací evropské legislativy v České republice, mi to připadá naprosto skandální, speciálně v pozici českého premiéra, který s tím má osobní problém," řekl.

Premiérova slova podle něj mohla vyvolat vlnu nenávistných reakcí, které podle Peksy oba čeští europoslanci nyní čelí na svých facebookových profilech.

V souvislosti s probíhající misí EP řekl @AndrejBabis o mě a @TomZdechovsky, že jsme vlastizrádci, protože mise zjišťuje fakta o jeho střetu zájmů.



Česká REPUBLIKA není ani království, ani majetek premiéra, aby řešením JEHO osobního problému se zákonem bylo možno zradit stát. — Mikuláš Peksa (@vonpecka) February 28, 2020

"Doporučila bych panu premiérovi, aby vážil slova. Takováto zásadní obvinění, která jsou naprosto lichá, vzbuzují ve společnosti určité napětí. On by měl být ten, který ho naopak bude uklidňovat, ne vyvolávat. Není to nic, co by si měl být z pozice premiéra schopen dovolit ke svým kolegům politikům, nebo ke komukoliv jinému," řekla dnes novinářům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Zdechovský dodal, že chování českých úřadů k europoslancům při přípravě mise nebylo standardní. "Opakovaně jsme čelili, včetně Moniky Hohlmeierové, různým výhrůžkám a náznakům, že na tu misi nemáme jezdit," uvedl.

Dříve, než bude @AndrejBabis někoho označovat za “vlastizrádce” by si měl vzít homeopatika na nervy a připomenout si, že mě baví, když to říká někdo, zrovna on😉🤣 — Tomáš Zdechovský 🇨🇿🇪🇺 (@TomZdechovsky) February 28, 2020

Podle Hohlmeierové se původně měli europoslanci sejít i s Babišem a ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (za ČSSD). "Krátce před odjezdem do Prahy jsme obdrželi informaci, že nejsou ochotni s námi hovořit, protože jejich práce se netýká činnosti, kterou máme provádět jakožto CONT. Takovou odpověď jsme zatím z žádné členské země a od žádného ministra nedostali," dodala. Ministerstvo zemědělství dříve uvedlo, že schůzka Tomana s europoslanci v plánu vůbec nebyla. Babiš ČTK dříve napsal, že schůzku nikdy nepotvrdil.

V delegaci bylo pět členů výboru, šestým europoslancem ve skupině byl Peksa, který členem není. Skupina do Česka dorazila zjišťovat fakta o údajném střetu zájmů Babiše ve středu. Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů.

Podle zprávy Babiš stále má vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možným premiérovým střetem zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš v minulosti obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítl a označil ho za politickou záležitost.