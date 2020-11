Babiš s Hamáčkem lidem moc nepomohou. Ekonomické změny většina ani nepocítí

"Jednoznačně nejvýhodnější je pro lidi s vysokými příjmy a se stabilní prací, protože v českém systému se daň z příjmů počítá z ročních výdělků. To znamená, že pokud dojde k takovému procentuálnímu snížení, což tady dochází, tak na tom jednoznačně nejvíc vydělají ti, kteří mají nejvyšší příjmy a mají je po celý rok," řekla Českému rozhlasu.

Předseda ČSSD Jan Hamáček přišel s návrhem na změnu sazby daně, kdy by nižší neměla být ve výši 15 procent, ale 19 procent. To by podle ekonomky zaměstnanci pocítili.

"Pokud budeme počítat daň z příjmů z ní, tak jakákoliv hodnota, která bude nižší než 20,1 procent, lidem sníží placené daně, ale nebyla by to tak výrazná změna. Pokud chceme touto reformou reflektovat dopady pandemie a ekonomické krize, měli bychom primárně myslet na nízkopříjmové. Bohužel u všech těchto návrhů je úplně jedno, jak nastavíme sazbu daně, protože jim tím nepomůžeme," tvrdí.

Naopak návrh na zvýšení slevy na poplatníka na 2400 korun na rok je něco, co lidem moc nepomůže. "protože tahle sleva na poplatníka může snížit daň z příjmů na nulu. Nemůže ale takzvaně jít do daňového bonusu, neboli negativní daně. To znamená, že pokud jsou nízkopříjmoví na nule, tak menší nula je stále nula," upozornila.