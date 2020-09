Babiš si dnes vyslechl odpůrce středočeské D3

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, středočeská část by měla měřit 60 kilometrů. Kritikům vadí, že povede turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Projektu navíc vyčítají velkou ekonomickou zátěž. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst. Premiér loni k výstavbě dálnice řekl, že o ní rozhodla vláda už před 20 lety a že nelze vyhovět všem. Obcím tehdy ale slíbil, že se jejich připomínky budou prioritně řešit. Týkat by se to mělo například vody a hluku.

"Vyjasňovali jsme si naše řešení, které požadujeme. Velice oceňujeme, že si to pan premiér chtěl nechat vysvětlit i od nás a nespoléhá se jen na své poradce nebo úředníky," uvedl Andres. Právě s úředníky ministerstva dopravy podle něj v minulosti při jednáních alternativa narážela na neshody při interpretaci některých řešení dálnice. Zástupci alternativy zároveň dnes premiérovi předali dopis se svými návrhy.

Zhruba půlhodinové schůzky se vedle Babiše a představitelů Alternativy středočeské D3 zúčastnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Přes internet se připojil i ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), který je nyní v domácí karanténě kvůli kontaktu s nakaženým koronavirem. Další schůzka by se podle Andrese měla uskutečnit během října, kde by se obě strany měly věnovat podrobněji technickým řešením dálnice a zkapacitnění silnice I/3.

V provozu je nyní 70 kilometrů dálnice D3 mezi Meznem a Úsilným. Po dobudování by měla měřit 170 kilometrů. Podle dřívějších vyjádření Babiše by měla být hotová do roku 2028.