Babiš ví, že není hotovo. O rozpočet se bude bojovat ve Sněmovně

"Vnímáme, že se tu někdo snaží mluvit o krizi, já tu žádnou krizi nevidím, v rámci naší země," uvedl s odkazem na spotřebu domácností.

Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) vláda dospěla ke kompromisu. Připomenul, že pro první náčrt ministři za jeho stranu nehlasovali. Chyběly podle něj hlavně prostředky v sociální oblasti. "Dosáhlo se kompromisu a my jsme spokojeni s tím, že se zvýšily penze, rodičovský příspěvek, příspěvek na péči. Zrušena byla poslední tarifní tabulka," uvedl na tiskové konferenci s odkazem na růst mezd. Věc má podle něj i makroekonomický význam. "Posilování spotřeby má smysl. Je to v tomto smyslu dobrý rozpočet, je to něco, co stabilizuje ekonomiku," uvedl.

Na tiskové konferenci po schválení návrhu Babiš ocenil, že se jednání tradičně zúčastnil prezident Miloš Zeman. K jeho výhradám uvedl, že za nárůstem počtu státních zaměstnanců jsou hlavně zvyšující se počty učitelů a dalších profesí. O daňových výjimkách, po jejichž zrušení Zeman volá, řekl, že se tím kabinet bude ještě zabývat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pak upřesnila, že některé výjimky, o jejichž zrušení uvažuje, má vybrané. Změny chce nechat analyzovat a po koaliční dohodě vložit do daňových úprav v roce 2021.

Zeman je připraven zákon o státním rozpočtu na příští rok podepsat, řekl České televizi. V projevu k ministrům, který zveřejnil Pražský hrad, Zeman apeloval na omezení daňových výjimek, což by podle něj zvýšilo příjmy státu o 318 miliard korun, na omezení podpory obnovitelných zdrojů energie a na omezení úřednického aparátu.

Plán hospodaření státu v roce 2020 počítá se schodkem 40 miliard korun. Nyní ho dostanou k posouzení poslanci a nakonec k podpisu prezident. Zákon o státním rozpočtu nepodléhá schválení Senátu. Vláda návrh podpořila dva týdny před termínem, kdy ho má podle zákona odevzdat Poslanecké sněmovně.