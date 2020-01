Babišův projev rozpoutal lavinu. Veřejnost mu od plic řekla, co vše je v Česku špatně

Babiš v projevu vyjmenoval některé úspěchy své vlády a podotknul, že Česku se ekonomicky daří. Neobává se příchodu ekonomické krize, ačkoliv včera varoval, že by mohlo dojít ze zpomalení růstu.

Vláda se rozhodla v době ekonomického růstu investovat do lidí a ti jí to vrací svou důvěrou a spotřebou, uvedl také Babiš ve svém prvním novoročním projevu. A dodal, že plní lidem to, co slíbil.

Babišův projev se na sociálních sítích dočkal rozporuplných reakcí. Část lidí z něj byla nadšená a byť ho za nic konkrétního nepochválila, tvrdí, že jde o nejlepší projev po roce 1989.

Ze vzorku vybraných komentářů se ale častěji vyskytují negativní reakce od lidí, kteří tvrdí, že projev je pouze marketingovou akcí a Česku se podle nich dobře nevede.

"Když už se nám tak daří, chcete více peněz do rodin a důchodcům, tak proč do dnes stále platíme nesmyslný poplatek za TV zákonem určený. Já se každý rok těším kdy konečně někdo bude mít koule na to aby toto zrušil a každý rok jsem znechucená," upozornila jedna diskutující.

"Moc hezký projev, ale vše co jste pro nás udělal jsou jen výdaje pro druhé lidi, to je například EET které si musejí podnikatele nebo maloobchody kupovat samy, nebo například vaše povídky o tom že by náš stát měl investovat nějakých 8 biliard do něčeho, na co nemá peníze, jestli to chcete, tak ty biliardy zaplaťte ze svého. A nechte nás konečně alespoň trochu dýchat," napsal další.

"Hezké lži. Ohrožuje nás Německo skrze EU, nám tu defakto diktuje zákony. Investiční plán je defakto státem řízené hospodářství, čili nádherný prostor pro korupci a nabubřelost zbytečných úředníků, jejíž chyby zaplatíme my všichni. Děti mám protože je chci, né proto aby jako daňový poplatníci plnili sliby dané tvým voličům. Platy se zvedají, zase jen tvým voličům za peníze pracujících. Prostě po tobě potopa," píše jiný diskutující.

"Reformy ? Jako že vláda pomáhá nějak ekonomice ? A to ještě zamlžujete že ve výrobě již zakázky jdou dolů .... Jen si užívejte růžových brejliček," napsal další. "Prosím co berete za prášky? Taky bych potřebovala být úplně mimo, tak jako jste vy!" ptá se jiná diskutující.

"Musím uznat, že jeden věc jde tomuto státu moc dobře. Není to bohužel stavební řízení ani budování dopravní infrastruktury a bohužel ani elektronizace státu. Přebornikem je tento stát ve vybírání pokut všeho druhu. Jen za prohřešky v oblasti kontrolních hlášení vybral tento stát cca půl miliardy. O mnohdy drakonických pokutach za nevystaveni účtenky pro účely EET ani raději nemluvím. Teď čtu, že za nevystaveni e-neschopenky hrozí pokuta 10.000 Kč! Proti komu tyto represe směřují?" ptá se jiný.

Mnoho lidí také útočilo cíleně na přednes, s jakým projev zazněl. "Do pátého odstavce jsem doufal, že napíšete něco smysluplného a fakt od srdce. Tak zas nic," uvedl jeden z diskutujících. "Nic horšího jsem dlouho neslyšela, i blbě přečtené. Projev má být srdečný, tohle bylo čtené a bez srdce," přidal se další s podobným názorem.

"Nebylo to pro mě jednoduché, ale poslechl jsem si váš projev od začátku až do konce a jako vždy to byl jen marketingový výčet "úspěchů" vaší tragické vlády bez pojmenování skutečných problémů a návrhů jejich řešení. Buď tomu, co jste četl (záměrně nepíšu říkal, protože předpokládám, že autorem textu je někdo z vašeho marketingového týmu) sám věříte, ale pak jste nekompetentní naivní osoba, které nemá v čele vlády této země co dělat nebo tomu také nevěříte a jen se záměrně snažíte populisticky manipulovat s důvěrou občanů, a pak nemáte v čele vlády této země co pohledávat. Tak si vyberte..." uvedl další diskutující.