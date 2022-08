Bartoš naznačil, že na obnovu Hřenska půjde až 100 milionů

— Autor: ČTK

Na obnovu poničeného veřejného majetku či obnovu infrastruktury cestovního ruchu po požáru v Národním parku České Švýcarsko by mohlo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zpočátku vytvořit program v řádu sto milionů korun. Z evropských fondů by se dalo spolufinancovat pořízení speciální letadla uzpůsobeného na hašení. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).