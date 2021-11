Benda v poslanecké lavici oslaví třicet let. Nejsem odtržený od reality, denně nakupuji. Inspirujících kolegů je méně, říká

Dodnes si pamatuje na své zážitky v České národní radě, předchůdkyni Poslanecké sněmovny, do níž byl kooptován v únoru roku 1990, a to jako dvaadvacetiletý mladík. Marek Benda se směje, když líčí, jak v celém Thunovském paláci ve Sněmovní ulici na pražské Malé Straně byla jediná kopírka. „A takový stav trval ještě po červnových volbách v roce 1990. Mašina byla schopna udělat jen dvacet kopií a pak se musela asi na půl hodiny vypnout, protože se přehřívala. Mladá generace by v současnosti nechápala, jakou techniku jsme měli tenkrát k dispozici.“

Když čerstvě zvolený šéf pražské ODS hodnotí své působení v Poslanecké sněmovně, která svůj název nese od roku 1993, posteskne si, jak moc mu chybí inspirující kolegové z devadesátých let. „Jednalo se převážně o disidenty, kteří čtyřicet let nemohli za komunistické totality tvořit, a tak byli doslova nabití invencí. Sršeli nápady a sálalo z nich nadšení.“ I nyní se podle Bendy v Dolní komoře vyskytnou lidé, kteří jej svým přístupem nadchnou. „Bohužel ale do Poslanecké sněmovny každé čtyři roky přicházejí méně tvůrčí kolegové, kteří by mě inspirovali.“

Bývalý předseda ústavně právního výboru v nedávno skončeném období nejraději vzpomíná na období 1993 až 1996. „Tehdy jsme schválili až revoluční zákony, které pomohli transformovat společnost. Nejvíce pyšný ale jsem, že jsem se mohl podílet na tvorbě Ústavy České republiky,“ raduje se. V Poslanecké sněmovně nejdříve hájil barvy Křesťanskodemokratické strany a před čtvrtstoletím začalo být jeho jméno spojováno s ODS.

Dolní komora zhrubla, ale i Sládek rozmlátil stůl

Benda si i na Dolní komoře všímá, jak společnost za téměř tři dekády zhrubla. Současná vulgární rétorika by dříve podle něho byla nemožná a hlavně nepřípustná. „Ale zase si neidealizujme, že všichni byli slušní. Například republikán Miroslav Sládek rozmlátil stůl ve Sněmovně už někdy kolem roku 1995, čímž trumf i Lubomíra Volného. Ovšem jeho fyzické napadání kolegů z letošního ledna je naprosto neslýchané a věřím, že jej už nikdo v budoucnosti nenapodobí. Za pana Volného jsem se styděl. Bylo mně trapně.“

Muž, který ve Sněmovně za celou svoji historii vykonával neuvěřitelných 67 funkcí, se ohrazuje proti kritikům, kteří tvrdí, že neumí nic jiného, než trávit aktivní život v poslanecké lavici. „Byl bych rád, kdyby si tito chytráci uvědomili, že mně do Poslanecké sněmovny každé čtyři roky posílají voliči. Ať mně ukáží, kde jinde je tak konkurenční prostředí, že svůj post musíte neustále obhajovat. Řečem, že si Benda předplatil na celý život Dolní komoru, se musím smát.“

Pouze od roku 2002 až do července 2004 absentoval. A od roku 2010 jej do parlamentu pravidelně katapultují preferenční hlasy. „Zřejmě tedy nebudu takový dinosaurus, který je naprosto odtržený od reality, jak tvrdí někteří oponenti. Pokud bych nic nedělal, asi těžko by voliči mé jméno pravidelně zakroužkovávali,“ argumentuje Benda, který v říjnových volbách obdržel v metropoli přes 23 tisíc preferenčních hlasů.

Nad štiplavými poznámkami, že po tolika letech ve Sněmovně ani netuší, co obyčejné lidi sužuje, se už ani nepozastavuje. „Možná o různých trablech lidí vím více, než moji kritici. Denně nakupuji pro rodinu v obchodech a často jezdím tramvají. Proto z různě vyposlechnutých hovorů v prostředcích vím, co lidi řeší. Rozhodně třicet let nejezdím v žádné limuzíně a nejsem od spoluobčanů izolován. Takový život by mě ani nebavil.“

Bývalý šéf Poslaneckého klubu ODS je připravený pomoci nováčkům, kteří už v pondělí mezi zákonodárce na ustavující schůzi přijdou. „Pokud mě požádají o radu, rád jim vyhovím, ale na nikoho nebudu machrovat. I po tolika letech kladu důraz na pokoru a skromnost.“ Matador přiznává, že některým zelenáčům už radil, když si přišli zařídit svoji kancelář. „Stalo se mně, že jsem narazil na bloudící kolegy, kteří se v labyrintu chodeb ztratili a byli zoufalí. Tak jsem jim ukázal cestu a dovedl je do jejich kanceláří,“ směje se doyen, který byl rád působil v ústavním, organizačním i mandátovém a imunitním výboře. „Realita může být ovšem úplně jiná,“ připouští.

Primátor Hřib vrátil Prahu před období středověku

Syn disidenta Václava Bendy působí mile i ochotně, ale když je zapotřebí, ukáže, že má tvrdé lokty a nenechá si nic líbit. Po pondělním zvolením šéfem pražské ODS muset čelit sarkasmu pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba, který jej ostře kritizoval za tři roky starý rozhovor v časopisu Reflex, v němž prohlásil, že povolení rozvodů manželství byla chyba. „Pražská ODS si zvolila za předsedu člověka, který chce zakázat rozvody. Gratulujeme Marku Bendovi a slibujeme, že uděláme maximum proti návratu do středověku. Jsem rád, že pražská ODS už se nijak netají svým extrémně konzervativním směřováním,“ napsal pražský primátor Hřib na svém twitteru. V počínající kampani, která vyvrcholí příští rok komunálními volbami, se Benda výrokem nenechal rozhodit. „Pan primátor moji tři roky starou rétoriku překroutil. Řekl jsem, jak se mně nelíbí, že se z výjimky, která se udělala před šedesáti i více lety stala běžná norma. A to se mně stále nezamlouvá.“ A ohledně středověku si do primátora Hřiba rýpnul. „Během něj člověk na mezkovi za půl dne přejel Prahu z jednoho konce na druhý. Dnes za půl dne díky rozkopanému městu a různým uzavírkám či zmateně svedených pruhů prostě metropoli nepřejedete. Za působení pana Hřiba jsme tedy na tom hůře než za středověku.“

Bendy se zastala i stranická kolegyně místostarostka Městské části Prahy 2 Alexandra Udženija. „Vzhledem k tomu, že se Praha poslední dva roky propadá v indexu Smart City stále hlouběji a v digitalizaci, kterou má Zdeněk Hřib ve své gesci nás předběhla i Moskva, bych se toho ‚návratu do středověku‘ možná obávala. Abychom za chvíli nesvítili loučemi,“ napsala na svém twitteru.

Zkušený politik odmítá, že by se jeho půtky s Hřibem mohly přenést na celostátní úroveň, na níž probíhá vyjednávání o nové vládě, jejímiž členy by měli být i zástupci ODS a právě Pirátů. „Pan Hřib není žádným vyjednávačem ze strany Pirátů a nepodílí se na tvorbě kabinetu. Z jeho strany jde o obyčejné přestřelení a potvrzení faktu, že svoji roli jako pražský primátor absolutně nezvládá,“ soudí.

Nový šéf pražské ODS Marek Benda si před nadcházejícími komunálními volbami klade vysoké cíle. „Po fenomenálním volebním výsledku koalice SPOLU v parlamentních volbách v Praze, pokládám téměř za povinnost na tento úspěch navázat. Je jasné, že příští volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy musí být referendem o tom, aby už nepokračovalo chaotické a aktivistické vládnutí Pirátů a Prahy sobě,“ má jasno lídr, který ve funkci nahradil starostu Městské části Prahy 9 Tomáše Portlíka. Jestli půjde do komunálních voleb ODS samostatně anebo bude součástí koalice Spolu, zatím netuší. „O blízké budoucnosti se ještě musíme pobavit.“

I když od jeho zvolení, které někteří považují za překvapivé, neuběhl ani týden, už má v hlavě jasno, jakým směrem spolustraníky v metropoli povede. „Je nutné potlačit určité vnitřní spory, jimiž se jen oslabujeme. Kromě dobrého výběru kandidátů do komunálních voleb je rovněž nutné, aby si pražská buňka vydobyla větší respekt vůči centrální ODS.“ Benda nepochybuje, že další funkci časově zvládne, i když už sedí ve Sněmovně, v níž je místopředsedou Poslaneckého klubu ODS a navíc usiluje o přítomnost v několika výborech Dolní komory. „Nejsem prvním předsedou, který je dost vytížený. Funkci přede mnou zvládli skloubit primátoři, starostové i poslanci. A když si s ní poradil Josef Zieleniec, který během svého výkonu byl i ministrem zahraničních věcí, pak vlastně ani tak zaneprázdněný ani nejsem,“ říká pro EuroZprávy.cz optimisticky naladěný Marek Benda.