Sněmovní výbor odložil projednání změn ve vysílání vojáků do zahraničí

Pardubický soud dnes poslal na 28 let do vězení mladíka, který loni v březnu u Chotěboře na Havlíčkobrodsku zavraždil muže. Předtím se v listopadu 2021 ještě jako mladistvý pokusil u Rozsochatce na Havlíčkobrodsku zabít taxikáře. Musí také absolvovat ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě a nahradit škodu a nemajetkovou újmu řidiči taxíku a příbuzným mrtvého. Státní zástupkyně pro Jiřího Baloga navrhovala výjimečný trest 30 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obhájce i státní zástupkyně si ponechali lhůtu pro případné odvolání.