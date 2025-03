Češi si za koncesionářské poplatky připlatí, rozhodla Sněmovna. I když nemají televizi

Americký prezident Donald Trump zvažuje možnost zmírnit nově zavedená cla na zboží z Kanady a Mexika. Podle vysoce postaveného představitele jeho administrativy by mohl poskytnout určitým odvětvím „úlevu“ poté, co rozhodnutí uvalit 25% clo na dovozy z těchto dvou klíčových obchodních partnerů USA vyvolalo ostrou kritiku a varování před růstem cen, píše The Guardian.