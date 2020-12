Bez stavu nouze by hrozil kolaps zdravotnictví, zní z KSČM

Další opoziční strany s prodloužením stavu nouze nesouhlasí. Ondráček uvedl, že od nich neslyšel, jak konkrétně by proti šíření nákazy postupovaly, zaznívaly podle něho jen obecné nástiny. "Životy a zdraví lidí jsou pro nás důležitější než politikaření," řekl.

Lidovci by podle poslance Jiřího Miholy podpořili prodloužení o šest dnů do 18. prosince. Podmínkou je, že se zvýší vládní podpora drobných podnikatelů z nynějších 15.000 korun na 20.000 korun měsíčně. Lidé si spojují nouzový stav spíš s omezeními než s ochranou, uvedl Mihola.

Vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do 11. ledna. Dolní komora ale s největší pravděpodobností kývne na návrh KSČM. Vláda by podle Ondráčka díky tomu také dostala prostor zjistit, co je příčinou nynějšího nárůstu počtu nakažených, a mohla by reagovat.

"Nejsme jedinou zemí, která je v Evropě v nějakém nouzovém stavu," podotkl Ondráček. Komunisté jsou podle něho připraveni projednat případnou další žádost kabinetu o prodloužení stavu nouze 22. prosince.