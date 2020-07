Bude odvolán šéf ÚOHS? Babiš oznámil jednání s Hamáčkem o Rafajovi

Babiš to zdůvodnil tím, že ho k tomu vyzvaly neziskové organizace na jednání protikorupční rady vlády. Dostal také dopis z Ústeckého kraje, který ho vyzývá k podobné věci. Důvodem mají být mimo jiné Rafajovy kauzy z poslední doby. Premiér chce o věci jednat se šéfem ČSSD a místopředsedou vlády Hamáčkem. "Budeme to spolu probírat v pondělí," uvedl.

Na dotaz ČTK, zda by podle něj měl Rafaj z funkce odejít, premiér řekl, že k tomu nechce vyjadřovat. "Musíme se s tím seznámit, s tím návrhem, ten dopis z Ústeckého kraje je obsáhlý, já jsem ho ještě ani pořádně nečetl. Takže určitě k tomu zaujmeme nějaké stanovisko," dodal Babiš. Zda by to mohlo být již v pondělí, nechtěl předjímat.

Rafaje by musel odvolat prezident republiky Miloš Zeman. Babiš uvedl, že s o tom s prezidentem zatím nejednal. Nejdřív si chce vše vyjasnit s ČSSD.

K odvolání Rafaje vyzvalo vládu na konci června zastupitelstvo Ústeckého kraje. Kraj žádá o reformu rozhodovacích mechanismů v rámci úřadu. Rozhodování ÚOHS ohledně veřejných zakázek podle náměstka hejtmana pro dopravu Jaroslava Komínka není transparentní a má znaky svévole. Mluvčí ÚOHS výzvu označil za nepodloženou.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad ale nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout.

Loni v březnu policie zasahovala na antimonopolním úřadu kvůli tendru na výběr mýta. Letos v červnu pak server Aktuálně.cz upozornil na to, že Rafaj užívá byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Záloha 3,5 milionu na byt v Brně byla ale zaplacena z Rafajova konta.