Česko nemá důvod opustit WHO. Členství je výhodné, řekl Babiš při interpelacích

Babiš dnes potvrdil, že v minulosti WHO kritizoval za její přístup k pandemii nového typu koronaviru způsobujícího nemoc covid-19. Babiš začátkem září vyzval českou pobočku WHO, která tehdy varovala před záměrem odklonit se od trasování veškerých kontaktů nakažených koronavirem, aby mlčela. Nedoporučila roušky a ani nevěděla, že je pandemie, napsal tehdy Babiš na twitteru.

"Je pravda, že já jsem byl kritický a WHO určitě je důležitá organizace," řekl dnes Babiš. V reakci na dotaz poslance Valenty řekl, že není podstatné, co o WHO říkají Američané, ale podstatné je, co říká česká strana. "My si myslíme, že spolupráce s WHO má smysl, i když například v rámci pandemie covid-19, když vystupovali a říkali, že roušky nejsou potřeba, nebo další věci a vlastně přišli pozdě s konstatováním, že skutečně se jedná o celosvětovou pandemii. Ano, tak jsme se k tomu kriticky vyjadřovali," prohlásil.

"A to neznamená to, že by byl nějaký důvod organizaci opustit," dodal. Členství je pro českou stranu výhodné například z hlediska expertů, dat nebo přehledu zdravotních problémů po celé planetě.

Česko podle premiéra také vyvíjí v rámci EU tlak na WHO, aby vyslala nezávislou misi odborníků do Číny. Odborníci by měli objasnit původ nového typu koronaviru, mise by měla vyrazit co nejdříve a odborníci by měli být vpuštění na všechna místa související s výskytem viru, popsal premiér.