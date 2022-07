Čínské velvyslanectví odsoudilo návštěvu předsedy tchajwanského parlamentu v Česku

Premiér Petr Fiala (ODS) reagoval po jednání kabinetu slovy, že Česko zastává politiku jedné Číny a má zájem o normální vztahy s Čínou. Je ale suverénní zemí a její politici se mohou setkávat, s kým chtějí, dodal.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na tiskové konferenci po vystoupení Joua v horní parlamentní komoře uvedl, že Parlament je suverénem, z čehož plyne, že návštěva není porušením politiky jedné Číny. "Je to přesně to, co by měla svobodná a suverénní země z Evropy dělat," konstatoval. Tchaj-wan je demokratický stát, jehož nezávislost Čína neuznává. Čínský komunistický režim ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Jou uvedl, že Čína bude protestovat vždy a všude bez ohledu na to, kam tchajwanští politici přicestují.

Fiala uvedl, že Česko nadále zastává politiku jedné Číny. "Máme zájem na normálních vztazích s Čínou, ale jsme suverénní země. Máme přátelské vztahy s Tchaj-wanem a je na rozhodnutí našich politiků, kteří reprezentují demokratickou ČR, s kým se budou setkávat a jak," dodal. Žádný další stát do toho Česku nemůže mluvit, doplnil.

Jou Si-kchun dnes vystoupil s projevem v Senátu. Programem v horní i dolní komoře Parlamentu zakončí večer svou třídenní návštěvu Česka. Doprovázeli ho na ní i další členové tchajwanské parlamentní delegace. Jou do České republiky přiletěl v pondělí ráno, na ruzyňském letišti ho přivítal Vystrčil. Právě na jeho pozvání předseda tchajwanského Legislativního dvora do Prahy přicestoval.

Senát a jednotliví politici podle ambasády povolují separatistické aktivity související s nezávislostí Tchaj-wanu, čímž porušují státní suverenitu a územní celistvost Číny či podkopávají základ vzájemných vztahů. "Čínská strana silně odsuzuje a je rozhodně proti takovému chování," uvedl mluvčí.

V pondělí měl Jou na programu ekonomická jednání, v úterý pak návštěvu Telče. Kromě setkání s Vystrčilem jednal i s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Jou v pondělí avizoval, že v Česku chce jednat o spolupráci obou zemí v ekonomice, kultuře, vědě nebo v oblasti technologií.

"Čínská strana naléhá na českou stranu, aby brala vážně důrazný postoj Číny, dodržovala svůj politický závazek vůči jedné Číně, ukončila vysílání chybných signálů silám usilujícím o 'nezávislost Tchaj-wanu', účinně odstranila příslušné nepříznivé dopady a podnikla praktické kroky k udržení stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů," uvedla dnes ambasáda.

Čína má podle ní pevnou vůli bránit svoji národní suverenitu a územní celistvost a přijme "veškerá nezbytná opatření k rozhodnému potlačení jakýchkoliv pokusů o 'nezávislost Tchaj-wanu'."

Jou Si-kchuna pozval do Česka Vystrčil už během předloňské podzimní návštěvy Tchaj-wanu, kterou uskutečnil přes hrozby a protesty Číny a nesouhlas Hradu či představitelů tehdejší vlády Andreje Babiše (ANO). Dokončil tak záměr svého zesnulého předchůdce v čele horní komory Jaroslava Kubery (ODS), který oznámil plán navštívit Tchaj-wan v říjnu 2019.