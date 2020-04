ČR si nenechá líbit vměšování, řekl Babiš směrem k Rusku. MZV se ohradilo proti ruské nótě

"My jsme svrchovaný stát a my určitě si nenecháme líbit, aby nějaké velké světové velmoci nám tady nějakým způsobem ovlivňovaly naše politické záležitosti," řekl Babiš. "Není možné - pokud je to pravda - aby tady nějaký cizí stát prováděl nějaké akce proti našim občanům," řekl.

Týdeník Respekt tento týden napsal, že do Česka před třemi týdny dorazil pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem. České bezpečnostní složky podle týdeníku jeho přítomnost vyhodnotily jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). Ruská ambasáda zprávu týdeníku označila za lež.

Podle Babiše spory s Ruskem řeší diplomatickými kanály ministerstvo zahraničí, mezinárodní jednání budou pokračovat. Podle Babiše se diplomacie zabývá i projevy nepřátelství, se kterými se v uplynulých týdnech setkaly české zastupitelské úřady v Moskvě a v Petrohradu.

Babiš se k napětí v česko-ruských vztazích vyjádřil po svém pravidelném jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Uvedl však, že na schůzce se tomuto tématu nevěnovali.

MZV se ohradilo proti ruské nótě kvůli článku v Respektu

Ministerstvo zahraničí se dnes ohradilo proti nótě ruského velvyslanectví, jež si stěžovalo na článek týdeníku Respekt, podle kterého do Prahy přicestoval pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin. Česká diplomacie považuje ruskou nótu za nepatřičnou snahu o narušování svobody tisku, řekla novinářům mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová. Ruské velvyslanectví je překvapeno snahou české strany spojovat jeho sdělení s cenzurou, uvedlo na twitteru.

Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) ani jeho náměstci nicméně nyní neplánují žádné přímé jednání s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským kvůli současným sporům, uvedla Štíchová. Premiér Andrej Babiš (ANO) později uvedl, že ČR si nenechá líbit, aby cizí mocnosti ovlivňovaly její politické dění, situace ale nevyžaduje radikální kroky, jako by bylo vypovězení ruského velvyslance.

Ruské velvyslanectví v pondělí v nótě uvedlo, že útoky na Rusko a jeho zastupitelský úřad v Praze jsou nepřípustné. Článek v Respektu označilo za nehorázné a lživé pomluvy a součást diskreditační kampaně v českých médiích.

České ministerstvo zahraničí považuje ruskou nótu za nepatřičnou, protože se v ní ambasáda ohrazuje proti svobodě médií, uvedla Štíchová. Ministerstvo podle ní dnes zaslalo ruské ambasádě vlastní nótu. "V odpovědi stojí, že v České republice dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod. Ministerstvo zahraničí do těchto svobod nehodlá a nebude nikdy zasahovat. Odmítáme také to, že by se o něco podobného měl pokoušet některý cizí stát," řekla Štíchová.

"V odpovědi také připomínáme smlouvu o přátelských vztazích mezi Českou republikou a Ruskem, ve které se obě strany zavázaly dodržovat fakt, že se nebudou vměšovat jeden druhému do vnitřních záležitostí," uvedla Štíchová. Diplomacie podle ní také Rusku sdělila, že Česko dodržuje veškeré své mezinárodní závazky plynoucí z mezinárodního práva.

Ruské velvyslanectví dnes své pondělní sdělení pro české ministerstvo zahraničí označilo za prosbu, aby ministerstvo učinilo v souladu s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 1961 všechna vhodná opatření, aby zabránilo útokům proti ruským diplomatům a jejich důstojnosti. "Jsme překvapeni snahou české strany spojovat tuto žádost s cenzurou. Z ruské strany se o tomto nikdy nejednalo," napsalo velvyslanectví.

Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že pracovník ruských tajných služeb údajně vybavený jedem ricin přicestoval před třemi týdny s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády. České bezpečnostní složky podle Respektu vyhodnotily přítomnost muže jako bezpečnostní riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09).

"Je faktem, že zhruba před třemi týdny se ze služební cesty do Prahy vrátil řádně akreditovaný ruský diplomat, kterého jeho kolegové skutečně vyzvedli na letišti. K detailům se ministerstvo zahraničí vyjadřovat nebude, to je otázka na tajné služby," řekla dnes k záležitosti Štíchová.

Podle ruského velvyslanectví se ale nic takového nestalo. "Od poloviny března t.r. ani jeden z diplomatických pracovníků Velvyslanectví Ruské federace v České republice nepřicestoval na pražské letiště," sdělilo dnes velvyslanectví ČTK.