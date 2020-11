Do prosince se opatření nerozvolní, naznačil Blatný. Prymula by vytrval ještě déle

Předchozí šéf resortu Roman Prymula v Partii na stanici CNN Prima News naznačil, že současně platné restrikce je dle jeho názoru záhodno držet alespoň do poloviny následujícího měsíce. Epidemie prý brzdí, je však otázkou, zdali dostatečně intenzivně.

„Pokud by vydržela síla opatření, která máme, pod tisíc nakažených denně se dostaneme kolem 14. prosince,“ nechal se slyšet epidemiolog a varoval před rychlým rozvolňováním opatření. „To bychom se jinak rychle vrátili zpátky na vysoká čísla,“ konstatoval.

Vzhledem k blížícím se Vánocům je velkým tématem otevření obchodů. Současný ministr Jan Blatný v Otázkách Václava Moravce uvedl, že se podle něj neotevřou dříve než 30. listopadu. „Je velmi nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stupně 1 v tabulce systému PES,“ prohlásil ve vysílání ČT.

K jistému uvolnění dojde již v následujícím týdnu. Blatný společně s ministrem školství Robertem Plagou v týdnu oznámil, že žáci prvních a druhých tříd základních škol a všichni žáci speciálních škol se ve středu 18. listopadu vrátí do lavic. I v této věci je Prymula zdrženlivější.

Někdejší ministr zdravotnictví by počkal ještě týden, podle jeho slov by navíc měli být děti a učitelé testování. Blatný si to umí představit u kantorů, naopak u dětí takový postup rozhodně nedoporučí.