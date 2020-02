Dvě procenta HDP na obranu? Česko by mohlo závazek splnit v roce 2024, soudí Babiš

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by dvě procenta HDP na obranu mohla v roce 2024 dávat v případě stabilního ekonomického růstu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to napsal na facebooku. Reagoval tak na debatu z posledních dnů o českých výdajích na obranu. ČR se k dvouprocentním výdajům zavázalo v NATO. Babiš ale před časem řekl, že tento závazek není tesán do kamene. Šéf ČSSD Jan Hamáček v posledních dnech řekl, že ČR dvě procenta svého HDP na obranu dávat nebude, protože k tomu není politická vůle.