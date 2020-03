Experti vyzvali poslance, aby schválili teritorialitu exekutorů

Sněmovna nyní projednává dvě novely exekučního řádu s úpravou pravidel - vládní a poslaneckou. Při takzvané teritorialitě exekutorů by se všechny dlužníkovy exekuce sloučily do jednoho řízení. Vyřizovaly by se v místě bydliště. Podle některých zákonodárců by ale místní příslušnost měla platit jen do určité výše vymáhaných pohledávek. Podle kritiků by to bylo výhodné pro největší exekuční úřady a velké věřitele.

Experti před podobnými návrhy a kompromisními verzemi varují. "Každá další varianta sníží efektivitu. Dopadne to pak jako s DPH na pivo či s otevírací dobou o svátcích, kdy není jasné, který je velký a který malý. Vznikne paskvil," uvedl šéf IPŘP Radek Hábl.

Experti prosazují, aby se všechny exekuce sloučily do jedné. Exekutora by určil soud. Podle mapy exekucí mělo v roce 2018 nějakou exekuci 821.000 Čechů a Češek. Tři a víc exekucí experti evidovali u 489.000 lidí, deset a víc exekucí pak u 159.000 dlužníků a dlužnic. Celkem se předloni vedlo 4,68 milionu exekucí. Vymáhaná jistina činila 297 miliard korun. Pokud by se podle Hábla započítaly odměny exekutorů, advokátní tarify a další poplatky, byla by částka nejspíš dvojnásobná. "Exekuce jsou obrovský byznys," poznamenal Hábl.

Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších problémů Česka a za zásadní překážku v zaměstnávání. Podle ředitele Diecézní charity Plzeň Jiřího Lodra vysoký počet exekučních řízení komplikuje situaci nejen dlužníkům, ale i jejich zaměstnavatelům. Než by vyřizovali desítky exekučních rozhodnutí a srážek ze mzdy, raději se s pracovníky rozloučí už ve zkušební době, popsal Lodr. Řada krátkých zaměstnání v životopise pak komplikuje další uplatnění, člověk vypadá nespolehlivě.

"Najednou klienta (dlužníka) po půl roce práce s ním ztratíme, protože už nemá motivaci věc dál řešit a v dluzích se utopí," uvedl Lodr.

Experti se dnes sešli v Praze, aby diskutovali o opatřeních ke zmírnění předlužení. Chtějí přesvědčit politiky, aby úplnou teritorialitu podpořili. Prosazovat chtějí třeba také omezení či zákaz reklamy na půjčky. Kritizovali reklamní akce, kdy úvěrové společnosti nabízejí výhodný předprodej či výprodej půjček nebo sázení stromů za to, že se u nich lidé zadluží. Při rychlých půjčkách navíc není možné ověřit, zda žadatelé už nemají dluhy, poukázali odborníci. Stěžovali si na to, že obchodní zástupci nabízejí úvěry i klientům azylových domů a dalších zařízení pro osoby v tísni. Dostupné by podle odborníků mělo být poradenství a v budoucnu by se měla upravit znovu pravidla pro ponechání nezabavitelné částky.