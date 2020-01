Facebook omylem ukázal, kdo spravuje Babišovu stránku. Jeho tým ji schoval

Uvedl to dnes server Deník N na základě vyjádření Babišova marketingového poradce Marka Prchala. Chyba na facebooku ukázala, že Babišovu stránku spravuje více než desítka lidí.

"Facebook má zjevně bezpečnostní chybu, na kterou jsme byli upozorněni. Dokud to neopraví, stránky zůstanou shozené," řekl serveru premiérův poradce Prchal. Facebook po několika hodinách chybu dočasně odstranil tím, že uživatelům zcela skryl možnost zobrazení historie úprav, uvedl server. Ještě v 18:00 ale byla Babišova stránka stále nepřístupná.

Chyba umožňovala přes historii úprav příspěvků zjistit, kdo konkrétně texty vkládá a upravuje. U Babišovy stránky tak bylo podle serveru možno vyčíst, že je spravuje více než deset lidí včetně Prchala a členů tiskového odboru ANO a vlády.

Babiš třeba mimo jiné vkládá na facebook pravidelně v neděli dlouhé příspěvky k aktuálním tématům. Premiér říká těmto příspěvkům hlášení a opakovaně uváděl, že jejich přípravou tráví vždy několik hodin. Už dříve ale řekl, že svá "hlášení" nepíše celá sám.

"Třeba na svá pravidelná nedělní hlášení na facebook dávám scénář já. Že to celé nepíšu, to je pravda, ale pak to celé přepisuji. Věnuji tomu každou neděli tři až šest hodin," uvedl Babiš loni v rozhovoru na serveru iDNES.cz.