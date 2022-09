Fiala podpořil členy své vlády, ANO trvá na odvolání ministrů Rakušana a Síkely

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN bude dnes čelit hlasování o nedůvěře ve Sněmovně, které vyvolaly opoziční hnutí ANO a SPD.

"Předpokládám, že řada argumentů dnes zazní na jednání Sněmovny. Proto se omezím na obecné konstatování, že každý člen mé vlády má moji podporu. Jsem v čele koaliční vlády a řada útoků, jimž nyní čelíme, je snahou o podkopání její soudržnosti," uvedl Fiala.

Kabinet podle opozice nedělá dost pro pomoc občanům a firmám v době energetické krize. Vládu kritizují i některé svazy. Například Asociace hotelů a restaurací uvedla, že kabinet neodpovídá na výzvy profesních svazů ohledně řešení vysokých cen energií. O mnohem jasnější informace týkající se plánů vlády žádají i provozovatelé obchodů, uvedl v úterý ředitel marketingu a rozvoje sítě COOP Lukáš Němčík. Na nečinnost vlády v podpoře firem v důsledku vysokých cen elektřiny a plynu upozornila minulý týden Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Vláda na pomoc domácnostem a firmám s vysokými cenami energií slíbila vyhradit 66 miliard korun. Ve středu Síkela oznámil, že navrhne vládě navýšení letošní pomoci domácnostem. Chce se zaměřit hlavně na zranitelné zákazníky, urychlí tak definici těchto zákazníků. Vládě také předloží návrh na urychlené založení státního obchodníka s energiemi, který by mohl pomoci s nákupem energií například pro kraje nebo nemocnice. Pomoc připravuje také pro průmysl.

S kritikou se ale ozvali i někteří členové koaličních stran. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) ve středu v rozhovoru pro Blesk.cz poznamenal, že kroky vlády jsou pomalé a že situaci podcenila. Dnes ale ČTK sdělil, že věří, že Síkela zvládne dohodnout na evropské úrovni řešení vedoucí ke snížení cen energií a prosadit rychle další potřebné kroky na národní úrovni. "V tomto má moji plnou podporu," napsal.

Také předseda lidoveckého poslaneckého klubu Marek Výborný vyjádřil "jistou míru zájmu na tom, aby ministerstvo průmyslu některé věci dokázalo řešit rychleji". ČTK ale dnes také řekl, že k řešení situace může přispět jedině jednota vlády a že rozhodně nevyzýval k Síkelově odchodu z kabinetu. To by podle něj nebylo k prospěchu věci a občanů. Koalice o ničem takovém neuvažuje, dodal. Vyjádření dalších politiků ČTK zjišťuje.

V koalici se také určitá nejednotnost projevila v souvislosti s působením Petra Mlejnka, jenž byl kritizován kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem, v čele civilní rozvědky. Poslanecký klub Pirátů minulý týden vyzval k jeho výměně. Mlejnek ve středu na pozici rezignoval. Piráti původně měli v plánu na tento víkend referendum o usnesení, že se distancují od postupu vládní koalice kolem Mlejnka, po jeho odstoupení jej ale zrušili, potvrdila ČTK mluvčí strany.

ANO trvá na odvolání ministrů vnitra Rakušana a průmyslu Síkely

Hnutí ANO trvá na odvolání ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN). Podle předsedy hnutí Andreje Babiše je Rakušan reprezentant organizovaného zločinu a Síkela není schopen řešit problémy lidí. Kritizoval vládu i jako celek, je podle něj bezradná a neschopná. Babiš to řekl na tiskové konferenci před dnešním jednáním Poslanecké sněmovny, která bude jednat o nedůvěře vládě.

Babiš vládě vyčítá špatné kroky v ekonomice, která se jí podle něj rozpadá pod rukama. "Jejím zájmem je vládnout, i kdyby měla zruinovat naši zemi," řekl. Kvůli nečinnosti kabinetu podle bývalého premiéra hrozí "rozsáhlý armagedon". Očekává, že lfirmy začnou kvůli vysokým cenám energií krachovat a zvýší se nezaměstnanost. Za jediné řešení považuje zastropování cen elektřiny, její oddělení od plynu a zrušení emisních povolenek.

"Myslíme si, že tahle vláda by měla skončit a měli by tam přijít lidi, kteří budou schopni pracovat pro naši zemi," řekl Babiš. Hnutí ANO ale neočekává, že při hlasování o nedůvěře vládě uspěje. "Je pravděpodobné, že tohle hlasování prohrajeme. Kapři si rybník nevypustí," řekla předsedkyně poslaneckého klubu Alena Schillerová. Neúspěch opozice připustil i Babiš. Je ale přesvědčen, že Síkela a Rakušan by měli skončit. Rakušanovi vyčítá, že do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) uvedl Petra Mlejnka, kterého považuje za zástupce organizovaného zločinu.

Představitelé hnutí ANO dříve slibovali, že v době českého předsednictví Evropské unii se vládě vyslovit nedůvěru nepokusí. Babiš k tomu ale již dříve řekl, že skandál kolem Mlejnkových kontaktů s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v pražském korupčním případu Dozimetr nemá obdoby.

Předseda vlády Fiala opakovaně uvedl, že k Rakušanovu odvolání nevidí důvod. Je si jistý, že vláda v hlasování uspěje. Babiš se podle premiéra snaží odvést pozornost od svých vlastních afér. Obžalovaného Babiše čeká v září soud v dotačním případu Čapí hnízdo.

Z dosavadních 16 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl zatím pouze jeden v březnu 2009. K opozici se při hlasování o vládě Mirka Topolánka (ODS) v době českého předsednictví EU připojili čtyři koaliční poslanci, takže získala potřebných 101 hlasů. V minulém volebním období odolal Babišův menšinový kabinet ANO a ČSSD třem pokusům o svržení.