Fialova vláda spustila web s přehledem státní pomoci občanům kvůli růstu cen

Kabinet se podle Fialy od svého nástupu ke konci loňského roku musí potýkat s inflací a drahotou, na které má "nesmazatelný podíl i nehospodárná politika a chování předcházející vlády". Upozornil, že situace se zhoršila a dále zhoršuje v důsledku rusko-ukrajinského konfliktu.

Meziroční růst spotřebitelských cen v České republice je podle nejnovějších dat Českého statistického úřadu nejvyšší od prosince 1993. Inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta z březnových 12,7 procenta. Například elektřina ve čtvrtém měsíci letošního roku ve srovnání s loňským dubnem zdražila asi o 30 procent, plyn o 44,2 procenta. Cena mouky stoupla zhruba o 52 procent, u masa cena vzrostla o 11 procent. Máslo bylo proti loňskému dubnu dražší přibližně o 32 procent.

"Opatření (na snížení dopadů zdražování) děláme systematicky, cíleně, děláme je tak, abychom pomohli těm, kteří si s tou situací sami pomoci nemohou. Pomáháme seniorům, těm, kteří se dostávají do existenčních problémů. Snažíme se také pomoci střední třídě, pomoci rodinám s dětmi, samoživitelům a samoživitelkám," řekl dnes Fiala. Kromě základních informací se přes web lidé dostanou k příslušným postupům o získání pomoci a formulářům.

Nejvyšší částka z uvedených na novém vládním webu pro české občany se týká zvýšení důchodů v lednu a červnu, na což připadne 47 miliard korun. Zvýšení slevy na poplatníka pro letošní rok si vyžádá z rozpočtu 12 miliard korun, na jednorázovou podporu rodin s dětmi vláda počítá s deseti miliardami korun.

U podnikatelů a firem je zatím uvedena jediná forma pomoci, a to program Záruka Energie. Je určen pro malé a střední podnikatele z vybraných odvětví, u kterých výdaje na energie převyšují deset procent z celkových provozních nákladů. Mohou získat na půjčku jeden až deset milionů korun záruku do 80 procent jistiny. Příjem žádostí Národní rozvojová banka spustila 31. března, za první tři týdny neobdržela žádnou žádost. Profesní svazy nízkou poptávku očekávaly. Asociace malých a středních podniků a živnostníků dříve uvedla, že firmy si nechtějí půjčovat, ale potřebují ušetřit.

Jurečka plánuje dokončit návrh zákona o příspěvku 5000 Kč příští týden

Návrh zákona s přesným nastavením příspěvku 5000 korun na dítě do 18 let pro domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého plánuje ministerstvo práce dokončit a předložit příští týden. Další týden by předlohu pak mohla projednat vláda. Podle plánu by peníze rodiče mohli začít dostávat ve druhé polovině července. Po jednání vlády to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Norma má stanovit, jak se o peníze bude žádat, který úřad bude žádosti vyřizovat, jak se bude posuzovat příjem domácnosti či jak se bude podpora vyplácet. Jurečka podrobnosti dnes nesdělil a požádal o trpělivost. Řekl, že přesné parametry a postup upraví paragrafy chystaného zákona. Upřesnil pouze, že by se pětitisícová dávka určitě neměla zahrnovat do příjmu při posuzování nároku na jiné dávky.

"Já mám ambice, abychom příští týden dokázali mít paragrafové znění, které bychom poslali do krátkého meziresortního připomínkového řízení tak, abychom byli další týden schopni materiál předložit na vládě, abychom stihli legislativní proces tak, že bychom ho mohli mít hotový v průběhu června a spouštět první platby ve druhé polovině července," uvedl Jurečka.

Před týdnem řekl, že jeho ministerstvo řeší, jak se budou domácnosti posuzovat a jak se budou jejich příjmy kontrolovat. Zmínil využití údajů z několika registrů a úředních databází. Zatím není jasné, jaké úřady by měly podporu vyřizovat. Úřady práce, které mají dávky na starosti, jsou nyní přetížené. Ministr už dřív mluvil o případném zapojení České správy sociálního zabezpečení či finančních úřadů.

Podle některých expertů na sociální problematiku by se místo vytváření paralelního systému pro jedinou dávku měl upravit dosavadní systém dávek, aby byl jednodušší, pružnější a efektivnější. K řešení dopadů cen doporučují zvýšení příspěvků na bydlení, přídavků na děti a životního minima i daňové slevy převedené do bonusu. Jurečka dnes zopakoval, že ministerstvo pracuje kvůli inflaci na návrhu navýšení normativních nákladů pro zvýšení příspěvků na bydlení a životní minimum chce kabinet zvednout od července.

Jurečka už dřív uvedl, že vládě předložil 12 návrhů opatření na podporu rodin ke zvládání dopadů zdražování. Kabinet předminulý týden vybral čtyři. Vedle plánovaného příspěvku 5000 korun na dítě jsou to dotace na zřízení a rozšíření dětských skupin, zamýšlená možnost pobírat vyšší rodičovskou po kratší dobu pro rodiče s nízkým výdělkem a záměr snížit odvody zaměstnavatelům u částečných úvazků.