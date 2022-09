Fialův výrok k sobotní demonstraci byl nešťastný, konstatoval Kuba

Fialův výrok kritizovali také poslankyně ANO Jana Mračková Vildumetzová a poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Na protivládní demonstraci se na Václavském náměstí v Praze sešlo podle policie kolem 70.000 lidí. Premiér Fiala v reakci na to novinářům řekl, že je jasné, že se v Česku objevují dezinformační proruské kampaně a někdo jim podléhá. Dodal, že každý má právo vyjádřit své postoje a demonstrovat. "Interpretace událostí, které jsem já měl zatím možnost vidět, ukazují na silně proruské postoje, a podle mě to neodpovídá tomu, co jsou zájmy České republiky a našich občanů," doplnil Fiala.

"Výrok samotný není šťastný, je nutné se zamýšlet nad tím a podívat se, co tam lidi vede, a pokud to vláda bude ignorovat, tak může nastat problém," komentoval dnes Kuba premiérova slova. Připomenul těsný výsledek v minulých volbách. Uvedl, že pokud by strany jako KSČM, Přísaha, ČSSD či Trikolora dostaly víc hlasů, rozložení sil ve Sněmovně by bylo zřejmě zcela jiné. "Ten pocit lidí, že neumějí tu situaci řešit a že se něčeho bojí, je něco, s čím musíme pracovat a nesmíme poztrácet to strašně důležité, a to je udržení svobody a demokracie v ČR," varoval.

Podle něj je jasné, že se země dostává do dezinformační války a že se na organizaci sobotní demonstrace podíleli proruští aktivisté. "Úkolem této vlády je dát jasně najevo lidem, že je tou situací provedeme, to patří k demokracii, vláda má za to odpovědnost," doplnil.

Za nešťastný označila výrok Fialy k demonstraci i místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Uvedla, že by se neshodla se všemi řečníky na demonstraci, ale protestující lidé měli její podporu. Vláda podle ní řeší současnou situaci špatně. Pochopení pro účast lidí na demonstraci vyjádřil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). I on uvedl, že není možné takto velký protest komentovat jen slovy o proruských svolavatelích demonstrace.

Podle poslance SPD Jana Hrnčíře byly Fialovy výroky arogantní a hloupé. Řekl, že si nemyslí si, že demonstraci svolaly proruské síly. Projevy na demonstraci se podle něj týkaly zoufalé situace, kdy vláda není schopna lidem pomoct.

Demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě byl společnou akcí organizací, politických stran a občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia pod sochou svatého Václava řečníci kritizovali především vysoké ceny energií a prozápadní kurz současné vlády. Organizátoři uvedli, že požadují okamžitou demisi Fialova kabinetu a vypsání nových parlamentních voleb. V případě nesplnění požadavku hrozí vyhlášením odporu.