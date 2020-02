Foldyna by rád zůstal ve sněmovním výboru pro bezpečnost

Bývalý místopředseda ČSSD Foldyna odchod ze strany oznámil v pondělí, podle lídrů ČSSD šlo o očekávaný krok, protože se stranou se už déle názorově rozcházel.

Foldyna počítá s tím, že skončil také v poslaneckém klubu ČSSD, neví však, zda jsou k tomu potřeba i další kroky než pouhý odchod ze strany. "Neznám ty mechanismy. Ano, zřejmě odejdu z klubu," řekl dnes ČTK. Není si jist ani tím, zda ho bude chtít sociální demokracie ve Sněmovně přesadit na jiné místo v sále.

Chvojka ČTK napsal, že podle jednacího řádu Sněmovny kluby vznikají z poslanců zvolených za určitou stranu. "Pan poslanec Foldyna jednoznačně projevil vůli zrušit své členství v ČSSD, což podle mě zahrnuje také projev vůle nemít nic společného s poslanci, kteří byli za tuto stranu zvoleni a ustavili svůj poslanecký klub," uvedl Chvojka.

Za okamžik odchodu Foldyny z klubu proto Chvojka považuje stejnou chvíli, kdy pozbyl členství v ČSSD. "O této skutečnosti budu podle jednacího řádu informovat sekretariát předsedy Sněmovny," uvedl. V případě výborů jednací řád počítá s tím, že členy nominují kluby. "V bezpečnostním výboru pan Foldyna zastupoval ČSSD, jejímž členem již není a členem jejího klubu také ne. Toto místo by mělo být logicky přenecháno členovi našeho klubu," míní Chvojka.

Foldyna se v nejbližší době nechystá vstupovat ve Sněmovně do jiného klubu, totéž platí i o případném vstupu do jiné strany. "Není to na pořadu dne," řekl. Připustil, že má blízko k politikům a stranám, kteří nepovažují slova národ, národní hrdost a národní zájem za "něco špinavého". "Mám na mysli voliče, lidi práce, kteří přivedli za Miloše Zemana sociální demokracii do Strakovy akademie," řekl.

Předseda Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) Lubomír Nečas ČTK řekl, že Foldyna by měl v letošních krajských volbách kandidovat na společné kandidátce hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a SPOZ v Ústeckém kraji. Vstoupit do SPOZ se podle něj nechystá. Domnívá se, že bude mít blíže spíše k SPD.

Foldyna dnes uvedl, že hledá prostor, kde budou mít ostatní stejný pohled. "Národní zájem a snahu podpořit klasického člověka a klasickou rodinu. Já nejsem příznivec liberálních postojů, že děti mohou vychovávat dva muži a tři jezevčíci. Takhle se budu orientovat a uvidím, kde to skončí," řekl.

Ve Sněmovně je Foldyna místopředsedou výborů pro bezpečnost i obranu. V prvním z nich by rád zůstal. "Jsem ochoten a připraven pustit ten výbor pro obranu. Ale když se podíváme na počty kolegů, kteří zůstali v klubu, tak každý sedí už ve dvou, někteří ve třech výborech," uvedl. Očekává, že se dozví všechno v příštím týdnu. "Budu muset ty organizačně-administrativní věci nějak řešit, ale sám o sobě nebudu nějak běhat. Budu čekat, on mi někdo něco řekne," dodal.