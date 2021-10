GRAF: Deset procent hlasů sečteno. Podívejte se, jak se hlasovalo v okresech

Do Sněmovny by se dostalo pět uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 5,31 procenta, a do Sněmovny by se tak dostala.

Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 11 procent. Pátá ČSSD 5,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,83 procenta a KSČM s 4,55 procenta.

Minulé sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na dalších osm stran. Dostalo 29,64 procenta hlasů. Druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta a čtvrtá SPD s 10,64 procenta hlasů. KSČM měla 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta. KDU-ČSL obdržela 5,8 procenta hlasů, TOP 09 měla 5,31 procenta hlasů a STAN 5,18 procenta.

Volební účast dosáhla v minulých sněmovních volbách 60,84 procenta.