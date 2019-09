Video Grety šokovalo svět. Z Česka přišla rázná reakce

Thunberg se slzami v očích řekla politikům: „Toto je celé špatně. Já by jsem tu vůbec neměla být. Měla by jsem být ve škole na druhé straně oceánu. Jenže vy se všichni obracíte na nás mladé, abychom vám dali nadeji. Jak si to dovolujete?“ zveřejnil server NBC NEWS ve videu z klimatického summitu.

V České republice se našli obhájci projevu Grety Thunbergové. Senátor Václav Láska, který byl zvolen za Prahu 5 jako nestraník napsal na svém Facebooku: „Upřímně řečeno, kdyby mi bylo 17 let, byl bych ze stavu naší přírody stejně naštvaný, vystresovaný a zděšený, jako je Gréta nebo moje nejstarší dcera. Ale je mi 45. Už se nevysiluji těmito negativními emocemi. Už sice není kam chodit na pstruhy, protože pstruhové potoky mého mládí vyschly. A teď mi vykáceli i ty houbařské ráje. Ale s pokorou přijímám, že já si ještě přírody užil. Většinu svého života. Ale mladým jsme tuhle radost z podstatné části vzali. Oni mají právo být naštvaní. A my máme povinnost zachránit, co se dá.“

Greta Thunberg vystoupila na konferenci s ostrým projevem (4:35) | zdroj: YouTube

Koordinátorka Klimatické koalice Michaela Pixová, vyjádřila k její proslovu stanovisko na svém Facebooku: „Spousta z vás si to ještě nemyslí, ale žijeme v systému který naprosto postrádá jakoukoliv legitimitu. Vítejte na jednosměrném letu směrem "peklo." Pohodlně se usaďte a ještě si rychle zkuste v palubním katalogu koupit stříbrnou brož, nebo 200 letou whisky. A nebo se pokuste s tímhle prohnilým systémem ještě něco udělat. Jde to tak rychle, že to nejspíš smete i ty, kteří s tím teď odmítají cokoliv dělat, nebo mají na vrubu kriminální činnost spočívající v mnohaletém úsilí popírat antropogenní vliv na změnu klimatu. Kolaps ještě stihne zažít i Babiš, zcela určitě Klaus mladší, při troše pevného zdraví i jeho táta. A taky všichni Ódéesáci, Trumpové, Bolsonarové, a další aktéři ekocidy ve jménu soukromého zisku.“

Její projev vyvolal u některých i negativní reakce. Politolog Petr Robejšek se uvedl, že ekologická aktivistka Greta Thunbergová nad sebou ztrácí kontrolu. „Úvodem ke klimatické konferenci v New Yorku dnes Eko-Gréta obvinila celý svět z toho, že chodila za školu a že jí byly vzaty její sny a dětství. Takže nikoliv její rodiče, kteří jí včas nezbrzdili, ani zištní propagandisté, kteří s ní rozjeli svůj eko-byznys, ale my všichni jsme vinní na tom, že Eko-Gréta neměla žádné dětství. Ten kdo viděl její projev v OSN se mnou asi bude souhlasit, že teď je opravdu nejvyšší čas, aby se odebrala do lékařské péče,“ napsal na Facebook.