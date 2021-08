Hamáček by nepodpořil rozpočet, pokud by zmrazil platy hasičů a policistů

Případné veto státního rozpočtu, kterým v sobotu pohrozil prezident Miloš Zeman, by podle Hamáčka bylo komplikací, protože by pravděpodobně prodloužilo období rozpočtového provizoria. Partneři v debatě, předsedové opoziční ODS Petr Fiala a Starostů Vít Rakušan návrh rozpočtu kritizovali a požadovali v něm více úspor i další kroky.

"Na vládu půjdu se zmrazením a uvidíme. Já bych byla samozřejmě ráda, kdyby se to řešilo v rámci objemu, to znamená, kdyby se hledaly možnosti rušení agend," řekla v sobotu ČT ministryně Schillerová.

"Nebudu hlasovat pro státní rozpočet, který zmrazí platy hasičů a policistů," prohlásil dnes Hamáček. Ministryně by podle něj hasičům a policistům snížila ve skutečnosti platy o sedm procent. Základem je podle něj růst o tři procenta. Řekl také, že nevidí možnost razantních úspor na bezpečnosti státu.

Fiala a Rakušan podrobili návrh rozpočtu kritice a s Hamáčkem o něm polemizovali. Fiala prohlásil, že jak je rozpočet postaven, vede Česko postupně do krachu. Problém je podle něj na výdajové stránce rozpočtu. Škrtat se podle něj dá například na dotacích podnikatelským subjektům. Občanští demokraté jsou podle něj schopni ušetřit 100 miliard ve výdajích. Současně při růstu ekonomiky o čtyři až 4,5 procenta by to podle něj přineslo 80 až 100 miliard. Schodek by tak byl kolem 200 miliard korun.

Také předseda STAN Rakušan uvedl, že na výdajích lze ušetřit 80 až 100 miliard korun. Stát se podle něj projedl k neuvěřitelným výdajům. "Doma určitě nechcete svým dětem odkázat hypotéku," vzkázal Hamáčkovi.

Hamáček naopak vytkl oponentům, že se nezaměřují na příjmovou stránku rozpočtu. "Korporátní daň, tam se dá pracovat s nějakými dvěma procentními body. Co se týká digitální daně, to je kolem deseti miliard, a odtoky financí do zahraničí,“ řekl Hamáček.

ČT dnes také zveřejnila výsledek průzkumu společnosti Kantar. Uskutečnil se na vzorku 1200 respondentů. Vyšlo z něj, že letošní schodek státního rozpočtu 500 miliard korun by měl být podle 65 procent lidí nižší. Podle 17 procent dotázaných je přiměřený a podle 14 procent lidí by mohl být dokonce vyšší."Dvě třetiny občanů hodnotí schodek jako příliš vysoký. Snažili by se v něm hledat především úspory, jde především o lidi mezi 30 až 60 lety, vysokoškoláky a voliče většiny opozičních stran. Se schodkem častěji souhlasí voliči ANO, ČSSD, KSČM a SPD," uvedl analytik Kantar Ondřej Ryboň.