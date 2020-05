Hamáček po jednání s prezidentem: Zeman se sejde se šéfem rozvědky

Hamáček řekl, že se Zemanem mluvil především o ÚZSI kvůli vazbě služby na ministerstvo vnitra. "Panu prezidentovi jsem zrekapituloval, jaké změny proběhly za dobu, kdy jsem ministrem vnitra. Dohodli jsme se, že se v dohledné době se sejde s panem ředitelem Šimandlem, aby mu mohl práci služby a její priority odprezentovat," uvedl Hamáček.

Ministr má však za to, že pokud Zeman nějaké pochybnosti ve vztahu k rozvědce měl, podařilo se mu je rozptýlit. Zeman minulý týden kritizoval dvě ze tří tuzemských tajných služeb v souvislosti s případem údajného ruského agenta s ricinem na českém území. Uvedl, že BIS a ÚZSI považuje za naprosto zbytečné. Nejvíce věří Vojenskému zpravodajství, které podle něj žádnou informaci o ruském agentovi nepřineslo.

Podle týdeníku Respekt přijel do Česka pracovník ruských tajných služeb vybavený jedem ricin, policie to údajně vyhodnotila jako riziko pro pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Dostali proto policejní ochranu. "Prezident dostal od našich tajných služeb kompletní informace, má k dispozici vše, co naše služby vědí," uvedl Hamáček.

Diskuse o tajných službách a případu s ricinem trvala podle Hamáčka několik minut. "Já jsem zrekapituloval víceméně to, co jsem řekl na bezpečnostním výboru, jaká byla role ministerstva vnitra, popřípadě policie," uvedl. Nechtěl mluvit za prezidenta a formulovat jeho aktuální názor. "Policie přidělila ochranu českým komunálním představitelům, to znamená, že ta situace není standardní," dodal za sebe.

V ČR vedle Vojenského zpravodajství funguje kontrarozvědka BIS a ÚZSI, který má vnější působnost. Zeman již v minulosti mnohokrát kritizoval BIS a jejího ředitele Michala Koudelku, kterého opakovaně odmítl jmenovat do generálské hodnosti. BIS ve svých výročních zprávách varuje před vlivem Ruska a Číny a před jejich tajnými službami. Zeman spolupráci s těmito zeměmi podporuje.

Hamáček řekl, že se Zemanem hovořil i o aktuálních vztazích s Ruskem. "V kontextu aktuálního vývoje a o přípravě jednání, která povede delegace ministerstva zahraničních věcí s ruskou stranou," řekl. Země spolu povedou jednání podle smlouvy z roku 1993. Požádala o něj česká strana mimo jiné kvůli vyjasnění sporů o odstranění pražské sochy sovětského maršála Ivana Koněva, Rusko v pátek souhlasilo.