Hamáček: Posílením ministerstva zdravotnictví nesmí vláda obcházet Ústavu a soud

Hamáček to uvedl po zasedání Ústředního krizového štábu s tím, že návrh dosud neviděl, a nemůže ho proto komentovat. "Jakmile bude na stole, podrobíme ho testu ústavnosti," řekl s tím, že autoři předlohy a později politici při jeho schvalování budou muset na lékárnických vahách hlídat rozsah pravomocí, které by mělo ministerstvo získat.

Pro dobu, než bude nalezena vakcína proti novému typu koronaviru a kterou označil za čas života s tygrem v kleci, bude ale podle Hamáčka nutné nějakou formou způsoby rozhodování ošetřit.

Kdyby se ale epidemiologická situace začala zhoršovat a vyžádala si znovu opatření, která platí nyní, měl by být podle Hamáčka znovu vyhlášen nouzový stav. Klíčovou debatu očekává o rozsahu pravomocí ministerstva s tím, že vláda si musí být jista, že neobchází výrok soudu ani Ústavu.

Při debatě o textu dokumentu se Hamáček nechce vyhýbat spolupráci s opozicí, která dnes záměr zkritizovala. Opoziční strany většinou nesouhlasí s tím, aby se moc koncentrovala do jednoho úřadu. Nástroje k omezování svobody nesmí být podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury v rukou jednoho ministra. Návrh nepodporuje ani předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je nepředstavitelná například možnost, že by se nemohlo konat shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministerstva.

Premiérovo prohlášení o záměru změnit v současné situaci zákon o ochraně veřejn. zdraví ve smyslu posílení pravomocí ministra zdrav. nepovažuji za relevantní krok. Není možné měnit zákony a tím i svobody a práva občanů dle individuálních potřeb jednotlivých členů vlády, kdykoliv — Martin Červíček (@Martin_Cervicek) April 29, 2020

Vláda by mohla podle Babiše o předloze diskutovat v pondělí. Upravené kompetence resortu by umožnily zachovat restriktivní opatření, která chce vláda udržet do 25. května, i po skončení nouzového stavu. Sněmovna v úterý rozhodla o jeho prodloužení do 17. května.